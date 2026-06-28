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Qual a origem da palavra soccer na Inglaterra e por que os americanos não chamam o esporte de futebol

A expressão nasceu como uma gíria da elite acadêmica britânica no século XIX e foi exportada para os Estados Unidos, que precisavam diferenciar a modalidade do seu próprio futebol de campo americano

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Termo 'soccer' foi inventado na Inglaterra na década de 1880 por estudantes da Universidade de Oxford
Termo 'soccer' foi inventado na Inglaterra na década de 1880 por estudantes da Universidade de Oxford Divulgação / Freepik

O termo “soccer” foi inventado na Inglaterra na década de 1880 por estudantes da Universidade de Oxford, e não nos Estados Unidos, como a cultura popular costuma propagar. A palavra nasceu como uma abreviação de “Association Football”, o nome oficial dado ao esporte para diferenciá-lo do rúgbi. Enquanto o Reino Unido utilizou o termo livremente por quase um século antes de abandoná-lo na década de 1980 por considerá-lo excessivamente americanizado, os Estados Unidos adotaram a gíria britânica de forma definitiva porque a palavra “futebol” já havia sido apropriada pelo esporte da bola oval, o “gridiron football”.

A elite universitária de Oxford e a invenção do termo

A história da nomenclatura do esporte bretão começa formalmente em 1863, quando a Football Association (FA) foi fundada em Londres para padronizar as regras do jogo. Naquela época, a Inglaterra vivia uma profusão de esportes praticados com os pés e as mãos. A criação da FA serviu para separar o “Association Football” do “Rugby Football”, modalidade que permitia aos jogadores carregar a bola com as mãos e que havia nascido na tradicional Rugby School.

Foi nesse cenário de divisão esportiva que os estudantes da Universidade de Oxford entraram em cena. Durante a década de 1880, a elite acadêmica britânica desenvolveu uma tendência linguística peculiar conhecida como “Oxford -er”. O hábito consistia em encurtar palavras e adicionar o sufixo “-er” ao final delas. O “Rugby Football” rapidamente virou “rugger”. Seguindo a mesma lógica, o “Association Football” foi transformado em “assoccer” e, em pouco tempo, reduzido apenas para “soccer”.

A lenda urbana mais famosa dos corredores universitários atribui a invenção exata da palavra a Charles Wreford-Brown, um proeminente estudante de Oxford e futuro capitão da seleção inglesa. Relatos históricos apontam que, ao ser questionado por amigos se gostaria de jogar uma partida de “rugger” após o almoço, Wreford-Brown teria respondido de forma irônica que preferia jogar “soccer”. Independentemente da autoria de um único indivíduo, a expressão tornou-se o vocabulário padrão entre os jovens aristocratas antes de se espalhar pelas ruas de Londres.

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Para entender a metamorfose das palavras ao longo dos séculos, é fundamental observar a linha do tempo linguística do esporte. Abaixo, os principais momentos que definiram como o mundo chama a modalidade mais popular do planeta.

  1. A fundação da Football Association (1863)
    A criação da entidade máxima na Inglaterra estabeleceu o termo oficial “Association Football”, separando definitivamente as regras do jogo jogado com os pés das práticas violentas do rúgbi.
  2. O surgimento da gíria universitária (1880)
    A adoção do sufixo “-er” pelos alunos de Oxford transforma a palavra “association” em “soccer”, criando um apelido amigável que ganhou popularidade na alta sociedade britânica.
  3. A exportação para o novo continente (Início do século XX)
    O termo chega à América do Norte junto com os imigrantes. Nos Estados Unidos, o “gridiron football” já dominava a atenção nacional, forçando a adoção da gíria britânica para evitar confusão nos jornais e nos estádios.
  4. A convivência pacífica no Reino Unido (1945 a 1975)
    Durante décadas após a Segunda Guerra Mundial, os próprios ingleses usavam as palavras “football” e “soccer” de forma totalmente intercambiável, inclusive em transmissões oficiais de rádio e televisão.
  5. O boicote cultural britânico (Década de 1980)
    Com a explosão da popularidade da modalidade nos Estados Unidos, a imprensa e os torcedores ingleses passaram a rejeitar a palavra, associando-a a uma americanização indesejada do seu esporte nacional.

O choque cultural moderno e o abandono britânico

A rejeição atual dos ingleses à palavra que eles mesmos criaram é um fenômeno sociológico recente. Até a década de 1970, publicações esportivas britânicas e lendas do esporte usavam o termo naturalmente, sem qualquer conotação negativa. O cenário mudou radicalmente quando ligas de futebol nos Estados Unidos começaram a ganhar holofotes mundiais ao importar tecnologia de entretenimento e astros em fim de carreira. A palavra virou sinônimo do modelo de negócios esportivo americano.

Nos Estados Unidos, a manutenção do termo foi uma questão de sobrevivência prática. O futebol americano, derivado das mesmas raízes do rúgbi, já havia monopolizado a palavra “football” na cultura de massas, nas universidades e na televisão. Chamar o esporte jogado com os pés de futebol em solo americano criaria um caos comercial e logístico. Esse mesmo pragmatismo linguístico ocorreu em outros países de colonização britânica: Austrália, Canadá e Nova Zelândia também utilizaram “soccer” por décadas, pois já possuíam suas próprias versões locais de “football”.

A ironia que cerca a palavra reflete a própria expansão global do esporte. O que nasceu como uma brincadeira da aristocracia inglesa tornou-se a identidade da modalidade na maior economia do mundo, gerando uma rivalidade linguística que ressurge a cada edição da Copa do Mundo.

Perguntas frequentes sobre o termo soccer

Qual a origem da palavra soccer na Inglaterra?
A expressão foi criada na década de 1880 por alunos da Universidade de Oxford. Eles pegaram a palavra “Association” (do nome oficial Association Football), encurtaram e adicionaram o sufixo “-er”, uma gíria estudantil comum na época, resultando na palavra soccer.

Por que os americanos não chamam o esporte de futebol?
Os americanos já possuíam um esporte nacional extremamente popular chamado “football”, que é o futebol americano. Para diferenciar as duas modalidades e evitar confusões no público e na mídia, eles adotaram a palavra soccer, que havia sido importada da própria Inglaterra.

Os britânicos ainda usam a palavra soccer?
Atualmente, o uso é raro e muitas vezes malvisto na Inglaterra. A partir da década de 1980, os britânicos passaram a tratar o termo como um estrangeirismo, preferindo usar exclusivamente a palavra “football” para proteger a identidade nacional do esporte após o crescimento da modalidade nos Estados Unidos.

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