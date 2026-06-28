Qual a origem da palavra soccer na Inglaterra e por que os americanos não chamam o esporte de futebol

A expressão nasceu como uma gíria da elite acadêmica britânica no século XIX e foi exportada para os Estados Unidos, que precisavam diferenciar a modalidade do seu próprio futebol de campo americano

O termo “soccer” foi inventado na Inglaterra na década de 1880 por estudantes da Universidade de Oxford, e não nos Estados Unidos, como a cultura popular costuma propagar. A palavra nasceu como uma abreviação de “Association Football”, o nome oficial dado ao esporte para diferenciá-lo do rúgbi. Enquanto o Reino Unido utilizou o termo livremente por quase um século antes de abandoná-lo na década de 1980 por considerá-lo excessivamente americanizado, os Estados Unidos adotaram a gíria britânica de forma definitiva porque a palavra “futebol” já havia sido apropriada pelo esporte da bola oval, o “gridiron football”.

A elite universitária de Oxford e a invenção do termo

A história da nomenclatura do esporte bretão começa formalmente em 1863, quando a Football Association (FA) foi fundada em Londres para padronizar as regras do jogo. Naquela época, a Inglaterra vivia uma profusão de esportes praticados com os pés e as mãos. A criação da FA serviu para separar o “Association Football” do “Rugby Football”, modalidade que permitia aos jogadores carregar a bola com as mãos e que havia nascido na tradicional Rugby School.

Foi nesse cenário de divisão esportiva que os estudantes da Universidade de Oxford entraram em cena. Durante a década de 1880, a elite acadêmica britânica desenvolveu uma tendência linguística peculiar conhecida como “Oxford -er”. O hábito consistia em encurtar palavras e adicionar o sufixo “-er” ao final delas. O “Rugby Football” rapidamente virou “rugger”. Seguindo a mesma lógica, o “Association Football” foi transformado em “assoccer” e, em pouco tempo, reduzido apenas para “soccer”.

A lenda urbana mais famosa dos corredores universitários atribui a invenção exata da palavra a Charles Wreford-Brown, um proeminente estudante de Oxford e futuro capitão da seleção inglesa. Relatos históricos apontam que, ao ser questionado por amigos se gostaria de jogar uma partida de “rugger” após o almoço, Wreford-Brown teria respondido de forma irônica que preferia jogar “soccer”. Independentemente da autoria de um único indivíduo, a expressão tornou-se o vocabulário padrão entre os jovens aristocratas antes de se espalhar pelas ruas de Londres.

Cronologia do esporte: Os 5 marcos do batismo da bola

Para entender a metamorfose das palavras ao longo dos séculos, é fundamental observar a linha do tempo linguística do esporte. Abaixo, os principais momentos que definiram como o mundo chama a modalidade mais popular do planeta.

A fundação da Football Association (1863)

A criação da entidade máxima na Inglaterra estabeleceu o termo oficial “Association Football”, separando definitivamente as regras do jogo jogado com os pés das práticas violentas do rúgbi. O surgimento da gíria universitária (1880)

A adoção do sufixo “-er” pelos alunos de Oxford transforma a palavra “association” em “soccer”, criando um apelido amigável que ganhou popularidade na alta sociedade britânica. A exportação para o novo continente (Início do século XX)

O termo chega à América do Norte junto com os imigrantes. Nos Estados Unidos, o “gridiron football” já dominava a atenção nacional, forçando a adoção da gíria britânica para evitar confusão nos jornais e nos estádios. A convivência pacífica no Reino Unido (1945 a 1975)

Durante décadas após a Segunda Guerra Mundial, os próprios ingleses usavam as palavras “football” e “soccer” de forma totalmente intercambiável, inclusive em transmissões oficiais de rádio e televisão. O boicote cultural britânico (Década de 1980)

Com a explosão da popularidade da modalidade nos Estados Unidos, a imprensa e os torcedores ingleses passaram a rejeitar a palavra, associando-a a uma americanização indesejada do seu esporte nacional.

O choque cultural moderno e o abandono britânico

A rejeição atual dos ingleses à palavra que eles mesmos criaram é um fenômeno sociológico recente. Até a década de 1970, publicações esportivas britânicas e lendas do esporte usavam o termo naturalmente, sem qualquer conotação negativa. O cenário mudou radicalmente quando ligas de futebol nos Estados Unidos começaram a ganhar holofotes mundiais ao importar tecnologia de entretenimento e astros em fim de carreira. A palavra virou sinônimo do modelo de negócios esportivo americano.

Nos Estados Unidos, a manutenção do termo foi uma questão de sobrevivência prática. O futebol americano, derivado das mesmas raízes do rúgbi, já havia monopolizado a palavra “football” na cultura de massas, nas universidades e na televisão. Chamar o esporte jogado com os pés de futebol em solo americano criaria um caos comercial e logístico. Esse mesmo pragmatismo linguístico ocorreu em outros países de colonização britânica: Austrália, Canadá e Nova Zelândia também utilizaram “soccer” por décadas, pois já possuíam suas próprias versões locais de “football”.

A ironia que cerca a palavra reflete a própria expansão global do esporte. O que nasceu como uma brincadeira da aristocracia inglesa tornou-se a identidade da modalidade na maior economia do mundo, gerando uma rivalidade linguística que ressurge a cada edição da Copa do Mundo.

Perguntas frequentes sobre o termo soccer

Qual a origem da palavra soccer na Inglaterra?

A expressão foi criada na década de 1880 por alunos da Universidade de Oxford. Eles pegaram a palavra “Association” (do nome oficial Association Football), encurtaram e adicionaram o sufixo “-er”, uma gíria estudantil comum na época, resultando na palavra soccer.

Por que os americanos não chamam o esporte de futebol?

Os americanos já possuíam um esporte nacional extremamente popular chamado “football”, que é o futebol americano. Para diferenciar as duas modalidades e evitar confusões no público e na mídia, eles adotaram a palavra soccer, que havia sido importada da própria Inglaterra.

Os britânicos ainda usam a palavra soccer?

Atualmente, o uso é raro e muitas vezes malvisto na Inglaterra. A partir da década de 1980, os britânicos passaram a tratar o termo como um estrangeirismo, preferindo usar exclusivamente a palavra “football” para proteger a identidade nacional do esporte após o crescimento da modalidade nos Estados Unidos.