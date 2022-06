Red Bull Bragantino faz 1 a 0 no Flamengo e volta a vencer no Brasileirão

Time paulista não vencia há cinco jogos no Campeonato e, neste meio tempo, foi eliminado da Copa do Brasil e Libertadores

LEONARDO SGUACABIA/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Luan Cândido marcou o único gol da partida e foi expulso no segundo tempo



O Red Bull Bragantino respirou depois de uma sequência de jogos ruins. Depois de cinco jogos sem vencer, o time de Bragança Paulista superou o Flamengo por 1 a 0, em casa, e chegou aos 13 pontos no Campeonato Brasileiro. Enquanto isso, a crise no rubro-negro aumenta e o time é apenas o 14º colocado. O jogo no Nabizão teve mais domínio do Flamengo, mas muitos erros. Aos 17 minutos, em cobrança de falta, Andreas Pereira cabeceou para trás, Luan Cândido apareceu na pequena área e empurrou para as redes, abrindo o placar. No segundo tempo, aos 25 minutos, o mesmo Cândido foi expulso por agressão em Matheuzinho. Nos acréscimos, Arão teve a chance de empatar, mas Cleiton fez ótima defesa. Na próxima rodada, o Bragantino viaja para enfrentar o Cuiabá, no sábado, às 19h (horário de Brasília) e o Flamengo joga contra o Internacional, também no sábado, às 21h.