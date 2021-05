Luiz Araújo se entusiasma com o São Paulo de Crespo e sonha em desbancar o PSG de Neymar

Em entrevista à Jovem Pan, jovem revelado no Morumbi analisou o novo Tricolor, comentou a expectativa de ser campeão francês pelo Lille e revelou o desejo de ser convocado

Reprodução/Instagram/@l.araujo11oficial O atacante Luiz Araújo defende o Lille durante uma partida contra o PSG



Formado nas categorias de base do São Paulo, Luiz Araújo deixou o clube há quase quatro anos, mas segue sem esquecer de suas raízes. Titular do Lille, da França, o atacante permanece acompanhando o Tricolor e mantém relações com ex-colegas do clube do Morumbi. Em entrevista exclusiva ao site da Jovem Pan, o jogador de 24 anos revelou que está curtindo as apresentações do time de Hernán Crespo, classificado para as quartas de final do Paulista e invicto na Libertadores. “Acompanho e estou gostando deste início de temporada do São Paulo. Mantenho contato com algumas pessoas e estou na torcida aqui de longe”, disse o atleta, que vive bom momento fora do país e não imagina um retorno ao futebol brasileiro neste momento. “Penso em voltar para o Brasil, e claro que o São Paulo é um clube especial pra mim, pois tenho uma história por lá. Mas acredito que um retorno para o país não seria algo pra agora. Estou focado e pretendo conquistar títulos por aqui”, acrescentou.

A vontade de Luiz Araújo de erguer taças no futebol local não é mera ilusão. Restando duas rodadas para o término do Campeonato Francês, o Lille lidera a competição com 79 pontos, quatro a mais que o todo poderoso Paris Saint-Germain, dos craques Neymar e Mbappé, que tem uma partida a menos, a ser disputada contra o Rennes, neste domingo, 9. De acordo com o brasileiro, a excelente campanha é fruto de um bom planejamento e a meta do clube, neste momento, é não perder o foco para voltar a conquistar a competição após dez temporadas. “Acredito que o clube está fazendo um grande planejamento e, por isso, estamos nesse ótimo momento de hoje. Temos uma excelente estrutura, jovens jogadores com muita qualidade, evoluindo a cada dia e brigando pelo título”, destacou. “O clima é o melhor possível. Estamos vindo de uma boa sequência de resultados e o foco é não deixar o ritmo cair nessa reta final. É um grande ano e queremos ser coroados com o título”, complementou.

Luiz Araújo, que costuma figurar entre os titulares do Lille, soma 35 partidas na temporada, com quatro gols e duas assistências. Em seu entendimento, hoje ele é um jogador muito mais completo do que o garoto velocista dos tempos de São Paulo. “A parte tática é diferente da do Brasil. Nesses quatro, anos pude me adaptar bem ao estilo de jogo daqui e estou evoluindo a cada dia. Hoje me sinto um jogador mais completo”, declarou o jogador, que projeta ser convocado por Tite para defender a seleção brasileira. “Sempre sonhei e tenho como objetivo a convocação. Acredito que o título seja um ponto muito importante nisso e estou trabalhando para receber uma oportunidade. Tive uma grande temporada por aqui e espero que seja coroada com o título. A convocação será consequência do meu trabalho”, finalizou.

O atacante brasileiro deve voltar a campo no próximo domingo, 16, quando o Lille recebe o Saint-Étienne. Depois, o líder do Campeonato Francês fecha a sua participação visitando o Angers, no dia 23 deste mês. Adversário direto, o PSG ainda encara Rennes, às 16 horas (de Brasília) de hoje e o Brestois, ambos fora de casa, além do Reims, no estádio Parque dos Príncipes, em Paris. Tricampeão francês, o Lille não fatura o campeonato nacional desde a temporada 2010/2011, quando teve o belga Eden Hazard, hoje no Real Madrid, como grande destaque.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lᴜɪᴢ Aʀᴀᴜ́ᴊᴏ (@l.araujo11oficial)