Rádio Jovem Pan transmite ao vivo os jogos das oitavas de final do Mundial de Clubes da Fifa 2025

Fase eliminatória reúne confrontos diretos entre brasileiros e algumas das principais potências do futebol internacional

Palmeiras, Botafogo, Flamengo e Fluminense estão entre os 16 melhores times do Mundial de Clubes da FIFA 2025 e entram em campo nesta semana pelas oitavas de final do torneio.

A fase eliminatória reúne confrontos diretos entre brasileiros e algumas das principais potências do futebol internacional, prometendo fortes emoções para os torcedores.

Confira a programação da rodada:

Sexta-feira (28)

• 13h: Palmeiras x Botafogo (confronto direto entre brasileiros)

• 17h: Benfica x Chelsea

Sábado (29)

• 13h: PSG x Inter Miami

• 17h: Flamengo x Bayern de Munique (duelo entre o Rubro-Negro carioca e o campeão alemão)

Domingo (30)

• 16h: Inter de Milão x Fluminense (Tricolor das Laranjeiras encara um gigante europeu)

Com quatro representantes do Brasil ainda vivos na competição, a expectativa é alta para a sequência do torneio.