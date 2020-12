Ralf é cobrado por torcida do Avaí ao ser visto saindo de balada; assista ao vídeo

Volante e outros jogadores estavam em balada em Florianópolis; clube afirmou que os atletas serão afastados e pagarão multa

Divulgação Ex-Corinthians, Ralf está no Avaí desde o início do ano



O volante Ralf e um grupo de atletas do Avaí Futebol Clube passaram por situação delicada no final de semana. Atualmente defendendo o time catarinense, o ex-Corinthians foi visto por alguns torcedores saindo de uma balada em Florianópolis, Santa Catarina, e foi cobrado. Em vídeo que circula nas redes sociais, Ralf é cercado por três homens que o encaram, xingam e questionam “vai aparecer?”. A discussão ficou intensa e, no final da gravação, dá para ver que um dos torcedores desferiu socos contra o jogador, que não reagiu em nenhum momento da discussão. Em nota oficial publicada pelo Avaí nesta segunda-feira, 07, o clube lamenta as agressões sofridas pelos atletas e diz que entende que os jogadores descumpriram as medidas de segurança contra a Covid-19.

Torcida do Avaí foi cobrar jogadores na saída da balada nesse FDS, em Floripa. Entre eles tava o experiente volante Ralf. Time tomou um pau do lanterna no meio da semana, com show do Pedrinho, atacante do CAP. E o professor Geninho pediu pra sair também. pic.twitter.com/q1wYLvQiJW — Juliano Lorenz Oscar (@fusketa) December 7, 2020

“O Avaí F.C., vem a público se manifestar sobre as absurdas agressões com alguns atletas ocorridas no dia 06/12/2020, por volta das 21 horas, repudiando, veementemente, qualquer ato de violência ou ameaça física ou verbal para com seus integrantes do quadro de futebol. Por outro lado, o Avaí F.C. entende que estes atletas descumpriram uma orientação do departamento médico (Protocolo interno da COVID-19) e não respeitaram o isolamento social, além dos cuidados necessários para evitar o contágio exigido pelas autoridades sanitárias, podendo trazer sérios riscos para o ambiente de trabalho”, diz a nota. O clube informou que afastou os atletas por tempo indeterminado e que os mesmos serão multados em seus salários. O Avaí é o 9º na tabela do Campeonato Brasileiro Série B.