Ramón Menezes esboça seleção brasileira com Joelinton no time titular; confira

Jogador do Newcastle formou o meio-campo da Amarelinha ao lado de Casemiro e Lucas Paquetá

Joilson Marconne/CBF Joelinton, meio-campista da seleção brasileira, durante entrevista coletiva



Ramón Menezes realizou seu primeiro teste na seleção brasileira na preparação para o jogo diante de Guiné, marcado para o próximo sábado, 17, em Barcelona, na Espanha. No primeiro treinamento da Canarinho, realizado nesta terça-feira, a novidade do técnico interino foi a presença de Joelinton no time titular. Convocado para defender o Brasil pela primeira vez, o jogador do Newcastle formou o meio-campo da Amarelinha ao lado de Casemiro e Lucas Paquetá. A escalação teve: Alisson, Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Alex Telles; Casemiro, Joelinton e Lucas Paquetá; Rodrygo, Vinicius Júnior e Richarlison. Durante a sessão de treinamento, o comandante também colocou Raphael Veiga e Ayrton Lucas na equipe principal. Na próxima terça-feira, 20, a seleção terá pela frente Senegal, na cidade de Lisboa, em Portugal, pelo segundo compromisso desta Data Fifa.