Presidente da CBF vai a Madri, exalta Ancelotti e revela mensagem para treinador do Real

Ednaldo Rodrigues pretende definir o substituto de Tite na seleção brasileira ainda neste mês

Rafael Ribeiro/Flickr/CBF Ednaldo Rodrigues é o atual presidente da CBF



Presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o baiano Ednaldo Rodrigues desembarcou em Madri nesta terça-feira, 13, local em que a seleção medirá forças com Guiné, em amistoso válido pela Data Fifa, no próximo sábado, 17. Como não poderia ser diferente, o dirigente voltou a falar sobre o técnico Carlo Ancelotti, do Real Madrid, que permanece como principal alvo da entidade. Além de exaltar o comandante do Real, o cartola mostrou otimismo na negociação. “Eu queria dizer o seguinte: temos ele como um dos melhores treinadores de futebol do mundo, sem discriminação aos demais. Não só por ser um vencedor em tudo o que tem se colocado, mas também, conforme a palavra de todos os atletas que jogam com ele, a pessoa ideal que gostariam de estar treinando e aprendendo com ele. É um grande gestor de grupo. Aqueles atletas que jogaram com ele têm saudades, o elegem como o melhor treinador da carreira. E aqueles novos, que ainda sonham crescer no futebol, gostariam ter um treinador como o Ancelotti. Entendo que é um dos melhores treinadores do mundo e que (gostaria) treinar uma das melhores seleções do mundo”, declarou, em evento que confirmou o amistoso entre Brasil e Espanha para o estádio Santiago Bernabéu, em março de 2024.

Na conversa com a imprensa, Ednaldo Rodrigues ainda revelou ter enviado uma mensagem para Carlo Ancelotti para parabenizá-lo por sua postura no caso Vinicius Júnior, ocorrido no mês passado – na ocasião, o atacante foi defendido pelo técnico após sofrer novos ataques racistas de torcedores do Valencia. “Eu mandei mensagem para o Ancelotti parabenizando pela postura e agradecendo”, resumiu. Como a Jovem Pan mostrou, esta Data Fifa será fundamenta para a CBF decidir se irá ou não fechar com o treinador italiano, que tem vínculo com o Real até metade de 2024. Apesar de não descartar a possibilidade de esperar Ancelotti, os dirigentes brasileiros avaliam Jorge Jesus, Abel Ferreira, Fernando Diniz e Dorival Júnior. Além de medir forças com Guiné, a Canarinho ainda enfrentará Senegal, na cidade de Lisboa, em Portugal, na próxima terça-feira, 20. O interino Ramón Menezes assumirá a Amarelinha mais uma vez.