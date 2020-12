Ranking da Fifa: Bélgica termina ano na liderança; Brasil é o terceiro

Confira a lista das melhores seleções do mundo de acordo com a entidade máxima do futebol

Lucas Figueiredo/CBF Jogadores da Seleção Brasileira festejam gol em confronto diante da Bolívia



A seleção da Bélgica terminou o ano, pela terceira vez consecutiva, como líder do ranking mundial da Fifa, que teve a última atualização de 2020 divulgada nesta quinta-feira, 10, com o Brasil fechando o “top-3”, atrás também da França. Depois de um ano em que foram realizadas apenas 352 partidas entre as equipes nacionais – a quantidade mais baixa desde 1987 -, devido a pandemia da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus, os Diabos Vermelhos ficaram com 1.780 pontos.

Ao longo de 2020, os semifinalistas da Copa do Mundo disputada dois anos atrás, na Rússia, venceram seis dos oito jogos que disputaram. Segunda colocada do ranking e atual campeã mundial, a França aparece bem perto, com 1.755, seguida pelo Brasil, que tem 1.743. Inglaterra e Portugal fecham a lista de ocupantes dos cinco primeiros lugares. Já o “top-10” ainda é composto por Espanha, Argentina, Uruguai, México e Itália.

Para definir a pontuação de cada seleção, a Fifa utiliza um algoritmo várias situações são levadas em conta, como resultado do jogo, número de gols, tipo de partida. Amistosos realizados fora da Data Fifa, por exemplo, equivalem a pontuação mínima de cinco pontos. Já uma vitória em um confronto válido a partir das quartas de final de uma Copa do Mundo chega a somar 60 pontos.

Confira os 10 primeiros colocados do ranking da Fifa e a posição de todos os sul-americanos

1. Bélgica 1.780 pontos.

2. França 1.755.

3. BRASIL 1.743.

4. Inglaterra 1.670.

5. Portugal 1.662.

6. Espanha 1.645.

7. Argentina 1.642.

8. Uruguai 1.639.

9. México 1.632.

10. Italia 1.625.

15. Colômbia 1.601.

17. Chile 1.567.

25. Peru 1.512.

28. Venezuela 1.501.

34. Paraguai 1.476.

56. Equador 1.409.

79. Bolívia 1.307

*Com informações da Agência EFE