Ranking da Fifa: Brasil segue em 3º após não entrar em campo; Itália sobe três posições

Lucas Figueiredo/CBF A seleção brasileira venceu o Uruguai em sua última partida



A Fifa divulgou nesta quarta-feira, 7, a atualização de seu ranking de seleções após as 185 partidas realizadas na Data Fifa, entre o final do mês passado e o início de abril. A seleção brasileira, embora não tenha entrado em campo por causa da suspensão das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022, permanece na terceira posição. Os pentacampeões mundiais, que só entrarão em campo no fim de março, para enfrentar Colômbia e Argentina pelas Eliminatórias para a Copa de 2022, possuem 1.743 pontos, 15 a menos que a segunda colocada na classificação, a França, e 41 da líder Bélgica.

Entre as principais seleções, a Itália é quem mais se destacou, subindo da décima para a sétima posição após as vitórias sobre Irlanda do Norte, Bulgária e Lituânia, aumentando sua sequência positiva – a “Azzurra” não perdeu uma partida desde setembro de 2018, quando foi derrotada por Portugal, pela Liga das Nações. Quem também apareceu no top-10 foi a Dinamarca, que subiu duas colocações. Argentina e Uruguai, por sua vez, também não entraram em campo e perderam uma posição cada.

Para definir a pontuação de cada seleção, a Fifa utiliza um algoritmo, considerando várias situações em conta, como resultado do jogo, número de gols e tipo de partida. Amistosos realizados fora da Data Fifa, por exemplo, equivalem a pontuação mínima de cinco pontos. Já uma vitória em um confronto válido a partir das quartas de final de uma Copa do Mundo chega a somar 60 pontos.

