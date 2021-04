Richarlison manifesta torcida para o PSG e coloca foto de Neymar no perfil 

O atacante do Everton (Inglaterra) e da seleção brasileira demonstrou empolgação para o confronto desta quarta-feira, 7, entre Bayern de Munique e Paris Saint-Germain, válido pelas quartas de final da Liga dos Campeões

Reprodução Richarlison está usando de perfil uma montagem de Neymar com a camisa do Everton, da Inglaterra



O atacante Richarlison, do Everton, está animado para o confronto entre Bayern de Munique e Paris Saint-Germain, marcado para esta quarta-feira, 7, na Allianz Arena, pela rodada de ida das quartas de final da Liga dos Campeões da Europa 2020/21. Através de sua conta no Twitter, o jogador, que frequentemente é convocado para defender a seleção brasileira, manifestou apoio ao time francês por um motivo especial: a amizade que possui com Neymar. Para incentivar o companheiro, o jovem decidiu colocar a foto do camisa 10 da equipe parisiense em seu perfil.

Esta não é a primeira homenagem de Richarlison a Neymar via redes sociais. Na temporada passada, pouco antes da partida entre PSG e Atalanta, pela mesma fase da Liga dos Campeões, o jovem também fez uma montagem com o camisa 10 vestido com a camisa do Everton. Na ocasião, o apoio surtiu efeito, e o Paris Saint-Germain levou a melhor sobre a equipe italiana já no apagar das luzes, avançando para a semifinal.

A empolgação com uma possível boa atuação de Neymar, no entanto, não se restringe ao atacante do Everton. Desde a noite da última terça-feira, 6, o nome do craque do PSG entrou nos assuntos mais comentados do Twitter. Na maioria dos casos, o astro recebeu apoio dos internautas – a hashtag “Neyday” viralizou. Um bom jogo seria fundamental para o atacante, que passou a sofrer críticas ao ser expulso na partida derrota para o Lille, pelo Campeonato Francês, no último sábado – com o resultado, o time treinador por Maurício Pochettino perdeu a liderança.