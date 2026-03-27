Raphinha e Wesley são cortados da CBF por lesões musculares

Ancelotti já tinha perdido Alisson, Militão, Gabriel Magalhães, Marquinhos, Caio Henrique, Bruno Guimarães, Estêvão e Rodrygo para esta Data Fifa

NELSON ALMEIDA / AFP Raphinha é considerado peça-chave na seleção de Ancelotti



Carlo Ancelotti não imaginava uma Data Fifa com tantos problemas para escalar a seleção brasileira. Sem poder contar com oito titulares na derrota diante da França, por 2 a 1, na quinta-feira (26), o treinador italiano ganhou dois novos problemas para o amistoso com a Croácia, agendado para terça-feira, em Orlando: Raphinha e Wesley sofreram lesões musculares na coxa direita e acabaram cortados.

A dupla passou por exames de imagem nesta sexta-feira após ser substituída diante dos franceses, e o pior aconteceu: foram confirmadas lesões musculares e eles sequer permanecerão com o grupo em Orlando, nos Estados Unidos, voltando para Barcelona e Roma, respectivamente.

“Os atletas Raphinha e Wesley foram desconvocados nesta sexta-feira (27) pelo técnico Carlo Ancelotti. Ambos sentiram dores na região posterior da coxa direita durante a partida contra a França. Nesta sexta, os atletas realizaram exames de imagem que confirmaram lesões musculares. Os jogadores estão liberados para seguirem o tratamento. Não serão chamados outros atletas para substituí-los”, anunciou a CBF.

Raphinha é considerado peça-chave na seleção de Ancelotti, podendo atuar aberto pela esquerda ou na armação. Substituído no intervalo frente aos franceses, o jogador retornará para a Espanha, onde fará o tratamento da lesão na coxa.

O jogador, também destaque no Barcelona com Hansi Flick, deve se ausentar dos gramados por até cinco semanas, perdendo jogos importantes do clube catalão não apenas no Campeonato Espanhol, no qual lidera, como os mata-matas das oitavas da Champions League diante do Atlético de Madrid, uma revanche das semifinais da Copa do Rei.

Com a ausência de Eder Militão, outro jogador queridinho de Ancelotti afastado da seleção e do Real Madrid por problemas médicos, Wesley vinha ganhando corpo para assumir a lateral-direita na Copa do Mundo. Mas acusou dores na coxa que também o tiraram do amistoso com os croatas.

Ancelotti já tinha perdido Alisson, Militão, Gabriel Magalhães, Marquinhos, Caio Henrique, Bruno Guimarães, Estêvão e Rodrygo (só volta a jogar em 2027) para esta Data Fifa. Ainda sem saber se poderá contar com Marquinhos diante dos croatas (sente dores no quadril), o comandante convocou Vitor Reis.

Wesley deu lugar a Ibañez contra a França, enquanto Raphinha foi substituído por Luiz Henrique. A dupla tende a ser escalada desde o começo diante dos croatas. O volante Fabinho, contudo, também pode aparecer na lateral-direita.

*Estadão Conteúdo