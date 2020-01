Rápido, Flamengo já tem acordo com zagueiro que substituirá Pablo Marí

Alexandre Neto/Estadão Conteúdo O zagueiro espanhol Pablo Marí deverá ser anunciado como novo reforço do Arsenal nos próximos dias



Em vias de perder Pablo Marí para o Arsenal, o Flamengo já definiu quem tentará contratar para substituir o defensor espanhol. Trata-se de Léo Pereira, zagueiro do Athletico-PR.

De acordo com informações publicadas pelo Globoesporte.com, o clube carioca já tem um acordo salarial para um contrato de cinco anos com o jogador, que soma 124 jogos e oito gols com a camisa do Furacão.

Os valores de Léo Pereira giram em torno de 6 milhões de euros (quase R$ 28 milhões), e o objetivo do Athletico é vender 100% dos direitos econômicos ao clube carioca. Neste momento, a finalização da transferência depende apenas de um acerto entre as equipes e da venda de Marí ao Arsenal.

A saída do espanhol, aliás, está muito perto de ser concretizada. O zagueiro desembarcou neste sábado em Londres ao lado de Edu Gaspar, dirigente do Arsenal, e fará exames médicos para ser oficialmente anunciado como novo reforço dos Gunners para a temporada.

Vale lembrar que, até o momento, Gustavo Henrique, ex-Santos, foi o único defensor contratado pelo Flamengo para 2020.