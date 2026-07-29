RB Bragantino x Sporting Cristal: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Partida acontece nesta quarta-feira (29), no Estádio Cícero de Souza Marques, às 21h30, pela Copa Sul-Americana; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

Lance da partida entre RB Bragantino e Coritiba, no domingo (26)

RB Bragantino x Sporting Cristal se enfrentam nesta quarta-feira (29), às 21h30, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, em partida válida pela volta dos playoffs da Sul-Americana. A partida de ida, no Peru, terminou em 0 x 0.

O RB Bragantino chegou aos playoffs depois de ficar em segundo lugar do Grupo H da Sul-Americana. Já o Sporting Cristal chegou após ficar em terceiro no Grupo F da Copa Libertadores – chave que tinha o Palmeiras.

Onde assistir RB Bragantino x Sporting Cristal ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelo Paramount+ (streaming).