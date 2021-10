Uefa sorteia Eurocopa feminina 2022 com ‘grupo da morte’; confira

Vice-campeã em 2017, a Dinamarca caiu no mesmo grupo de Alemanha, Finlândia e Espanha

Reprodução/ Twitter @UEFAWomensEURO Competição europeia começa no dia 8 de julho



A Uefa sorteou nesta quinta-feira, 28, os grupos da próxima edição da Eurocopa feminina, que acontecerá no ano que vem, na Inglaterra. Atual vice-campeã mundial e detentora do título do torneio europeu, a Holanda caiu no mesmo grupo de Suécia, Suíça e Rússia. A estreia das holandesas, prevista para acontecer em 9 de julho de 2022, no estádio Bramall Lane, em Sheffield, será contra as suecas, que foram medalhistas de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Vice da Eurocopa realizada em 2017, a Dinamarca caiu no ‘grupo da morte‘, o B, que ainda contará com Alemanha, Finlândia e Espanha. Anfitriã da competição pela segunda vez na história – a primeira foi em 2005 -, a Inglaterra está no grupo A, junto com Áustria, Noruega e Irlanda do Norte. Já o grupo D conta com a França, responsável por eliminar o Brasil na Copa do Mundo de 2019, além de Itália, Bélgica e Islândia. A Eurocopa terá início em 6 de junho de 2022, com duelo entre inglesas e austríacas, que acontecerá no estádio Old Trafford, em Manchester, e terá final no dia 31 do mesmo mês, no estádio de Wembley. Período parecido com a Copa América feminina, que acontece do dia 8 ao dia 30 de julho, na Colômbia.

Confira os grupos da Eurocopa feminina

Grupo A: Inglaterra, Noruega, Áustria e Irlanda do Norte

Grupo B: Alemanha, Espanha, Dinamarca e Finlândia

Grupo C: Holanda, Suécia, Suíza e Rússia

Grupo D: França, Itália, Bélgica e Islândia

*Com informações da EFE