Carros e ônibus são incendiados nos arredores da Vila Belmiro após queda do Santos

Incidentes aconteceram após derrota do Peixe para o Fortaleza, na noite desta quarta-feira, 6

Reprodução/X/@cabreloatips Carros foram incendiados após o rebaixamento do Santos



Os torcedores do Santos ficaram revoltados com a queda do time para a Série B do Campeonato Brasileiro, sacramentada nesta quarta-feira, 6, com a derrota para o Fortaleza. Logo após o jogo, alguns ônibus e carros foram incendiados nos arredores da Vila Belmiro, palco da partida. Acionada, a Polícia Militar precisou dispersas os torcedores santistas. Já o Corpo de Bombeiros também precisou trabalhar para apagar os focos de incêndio.