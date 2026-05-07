Recorde de técnicos demitidos: a dança das cadeiras no Brasileirão

Uma análise histórica sobre a alta rotatividade de treinadores e os números que marcam o futebol nacional

Divulgação / CBF A alta rotatividade de técnicos no futebol brasileiro não é um fenômeno isolado



A “dança dos técnicos” é uma expressão consolidada no vocabulário do futebol brasileiro, descrevendo a constante e acelerada troca de treinadores pelos clubes ao longo do Campeonato Brasileiro. Essa cultura de imediatismo e pressão por resultados transformou o cargo de técnico em um dos mais instáveis do esporte mundial. Compreender os números por trás desse fenômeno é fundamental para analisar a gestão esportiva no país. Este artigo detalha qual o recorde de técnicos demitidos em uma única edição do Campeonato Brasileiro, os fatores que contribuem para essa estatística e as consequências para os clubes.

O recorde histórico de trocas no Brasileirão

A era dos pontos corridos, iniciada em 2003, intensificou a pressão por regularidade, e com ela, a impaciência com os comandantes. Embora os números variem ligeiramente dependendo da metodologia (incluindo interinos ou apenas demissões diretas), a edição de 2017 do Campeonato Brasileiro é frequentemente citada como uma das recordistas em trocas de comando. Naquele ano, foram registradas mais de 40 mudanças de treinadores entre os 20 clubes da Série A, um número que evidencia a falta de planejamento a longo prazo.

Para entender a dimensão do problema, outras temporadas também se destacam pela alta rotatividade:

Temporada 2013: Também superou a marca de 40 trocas, com clubes como Náutico e Portuguesa tendo múltiplos técnicos ao longo da competição.

Também superou a marca de 40 trocas, com clubes como Náutico e Portuguesa tendo múltiplos técnicos ao longo da competição. Temporada 2015: Manteve a média elevada, com dezenas de demissões e pedidos de demissão que redesenharam os bancos de reservas.

Manteve a média elevada, com dezenas de demissões e pedidos de demissão que redesenharam os bancos de reservas. Temporada 2021: Após uma breve queda no ano anterior, a dança das cadeiras voltou com força, com mais de 30 trocas registradas.

Esses números representam uma média de quase duas trocas por clube em uma única temporada, um índice que expõe a instabilidade como uma característica crônica do torneio.

Fatores que alimentam a instabilidade dos treinadores

A alta rotatividade de técnicos no futebol brasileiro não é um fenômeno isolado, mas o resultado de uma combinação de fatores culturais e de gestão. A busca pela resposta para qual o recorde de técnicos demitidos em uma única edição do Campeonato Brasileiro passa por entender essas causas.

Cultura do imediatismo: A pressão por resultados imediatos, vinda de torcidas, imprensa e, principalmente, das diretorias, é o principal motor das demissões. Uma sequência de três ou quatro resultados negativos costuma ser suficiente para encerrar um trabalho.

A pressão por resultados imediatos, vinda de torcidas, imprensa e, principalmente, das diretorias, é o principal motor das demissões. Uma sequência de três ou quatro resultados negativos costuma ser suficiente para encerrar um trabalho. Centralização de culpa: O técnico é frequentemente visto como o principal e, por vezes, único responsável pelo fracasso de uma equipe, tornando-se o alvo mais fácil para aliviar a pressão externa.

O técnico é frequentemente visto como o principal e, por vezes, único responsável pelo fracasso de uma equipe, tornando-se o alvo mais fácil para aliviar a pressão externa. Falta de projetos esportivos: Poucos clubes no Brasil mantêm projetos de longo prazo. As decisões são, em geral, reativas e baseadas no desempenho de curto prazo, sem convicção em uma filosofia de jogo ou metodologia de trabalho.

Poucos clubes no Brasil mantêm projetos de longo prazo. As decisões são, em geral, reativas e baseadas no desempenho de curto prazo, sem convicção em uma filosofia de jogo ou metodologia de trabalho. Gestão amadora e política: Em muitos clubes, as decisões sobre o comando técnico são influenciadas por disputas políticas internas e pela necessidade de dar uma resposta rápida à opinião pública, em vez de uma análise técnica aprofundada.

Consequências e casos emblemáticos da alta rotatividade

A troca constante de treinadores gera um ciclo vicioso com impactos negativos diretos no desempenho esportivo e na saúde financeira dos clubes. A cada mudança, o planejamento tático é interrompido, e o elenco precisa se adaptar a novas ideias e métodos de trabalho, o que dificulta a criação de uma identidade de jogo sólida.

Financeiramente, os custos são elevados, envolvendo o pagamento de multas rescisórias para o técnico demitido e sua comissão, além dos custos de contratação de um novo profissional. Clubes como Vasco, Coritiba e Botafogo, em diferentes temporadas, se tornaram exemplos de equipes que sofreram com múltiplas trocas em um único ano, muitas vezes culminando em rebaixamento ou campanhas instáveis. Essa prática demonstra que, na maioria dos casos, a troca de comando não é garantia de melhora no desempenho.

A busca por qual o recorde de técnicos demitidos em uma única edição do Campeonato Brasileiro revela mais do que um dado estatístico; expõe uma fraqueza estrutural do futebol nacional. A instabilidade no comando técnico, alimentada pela cultura imediatista e pela falta de planejamento, impede a consolidação de trabalhos consistentes e impacta negativamente o desenvolvimento tático e financeiro dos clubes. Os números alarmantes, especialmente em temporadas como a de 2017, servem como um diagnóstico claro de um modelo de gestão que prioriza a reação impulsiva em detrimento da construção de projetos esportivos duradouros.