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Pai de Hansi Flick, técnico do Barcelona, morre horas antes de clássico com Real Madrid

‘O Barcelona deseja expressar nosso carinho a Hansi Flick pelo falecimento de seu pai’, declarou o Barça

  • Por AFP
  • 10/05/2026 12h19 - Atualizado em 10/05/2026 12h28
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EFE/ Juan Ignacio Roncoroni Hansi Flick O Real Madrid também enviou suas condolências ao treinador.

O pai do técnico do Barcelona, Hansi Flick, faleceu horas antes do clássico contra o Real Madrid pelo Campeonato Espanhol, informou o clube catalão neste domingo (10).

“O Barcelona e toda a família ‘blaugrana’ desejam expressar nosso carinho a Hansi Flick pelo falecimento de seu pai”, declarou o Barça.

“Compartilhamos sua dor e estamos ao seu lado e de sua família neste momento difícil”, acrescentou o clube.

O Real Madrid também enviou suas condolências ao treinador.

“O Real Madrid, seu presidente e diretoria lamentam profundamente o falecimento do pai de Hansi Flick, técnico do Barcelona”, escreveu o clube merengue em comunicado.

“O Real Madrid deseja expressar condolências e seu carinho à família e a todos os seus entes queridos. Descanse em paz”, acrescenta nota.

Flick, de 61 anos, vai comandar o Barcelona no clássico que pode dar o segundo título espanhol consecutivo ao time catalão.

O Barça tem 11 pontos de vantagem sobre o Real Madrid faltando quatro rodadas para o fim do campeonato e precisa de pelo menos um empate para ser campeão neste domingo.

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