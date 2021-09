Recuperado da Covid-19, Jairzinho receberá alta nesta segunda-feira

A informação foi divulgada pelo Botafogo, clube que tem o ex-atacante como um dos maiores ídolos de sua história

Vítor Silva/ BFR Campeão do Mundial de 1970, Jairzinho se recuperou da Covid-19



Herói da seleção brasileira na conquista do tricampeonato, na Copa do Mundo de 1970, realizada no México, Jairzinho venceu a luta contra o novo coronavírus. Internado há nove dias devido às complicações da Covid-19, ele receberá alta nesta segunda-feira, 6. A informação foi divulgada pelo Botafogo, clube que tem o ex-atacante como um dos maiores ídolos de sua história. Defendendo o Glorioso de 1959 a 1974, o “Furacão” participou das conquistas do Brasileirão (1968), do Carioca (1967 e 1968) e do Rio-São Paulo (1964 e 1966).

Jairzinho, um dos melhores jogadores da história do futebol brasileiro, marcou época no Botafogo, mas também passou por outros clubes. Depois da tornar-se ídolo da torcida botafoguense, o Furacão teve uma rápida trajetória na França, onde vestiu as cores do Olympique de Marseille. Depois, ele voltou ao Brasil para atuar pelo Cruzeiro, onde ganhou a Copa Libertadores de 1976. Ele ainda jogou em outras equipes de menor expressão, como a Portuguesa de Acarigua, o Noroeste e o Fast Clube. Antes de encerrar a carreira, Jairzinho ainda foi bicampeão do Boliviano pelo Jorge Wilstermann. Já em 1981, se despediu dos gramados no Glorioso.