Reencontro entre Flamengo e Vinicius Júnior? Veja o que se sabe sobre o Mundial de Clubes 2022

Campeão da edição de 1981, quando derrotou o Liverpool com show de Zico e companhia, o Rubro-Negro pode rever o ‘Malvadeza’ na busca pelo bicampeonato

EFE/Rodrigo Jiménez Astro do Real Madrid, Vinicius Júnior é cria das categorias de base do Flamengo



O Flamengo garantiu sua vaga no Mundial de Clubes 2022 neste sábado, 29, ao bater o Athletico-PR por 1 a 0 na final da Copa Libertadores da América, realizada em Guayaquil, no Equador. Campeão da edição de 1981, quando derrotou o Liverpool com show de Zico e companhia, o Rubro-Negro pode rever um conhecido na busca pelo bicampeonato. Caso avance para a decisão do torneio da Fifa, o time de Dorival Júnior deverá enfrentar o Real Madrid, vencedor da última Liga dos Campeões da Europa e que tem Vinicius Júnior como um de seus principais nomes. Revelado nas categorias de base da equipe carioca, o atacante foi vendido ao gigante espanhol em 2018 por 45 milhões de euros (na época, R$ 164 milhões). Na ocasião, o jovem tinha apenas 18 anos e era tratado como mais uma promessa do futebol brasileiro. Quatro anos depois, o clube da Gávea pode encarar um dos jogadores mais letais a nível global, dono de 42 participações para gols na temporada europeia passada e oitavo colocado do Prêmio Bola de Ouro. Mas, afinal, quando e em qual lugar este reencontro pode acontecer?

A Fifa ainda não definiu o local e as datas do próximo Mundial de Clubes. Ainda assim, de acordo com matéria do jornal espanhol “AS”, do início de setembro, a entidade estuda realizar a competição nos Estados Unidos. Segundo a publicação, o torneio aconteceria somente na primeira quinzena de fevereiro de 2023, já que não há calendário disponível para este ano – a Copa do Mundo de seleções ocorrerá entre novembro e dezembro deste ano, no Catar. Ainda conforme a reportagem, o país norte-americano, entretanto, está enfrentando a “concorrência” de China e Emirados Árabes para a sediar o campeonato, que tem o Chelsea como atual campeão – os ingleses venceram o Palmeiras na última decisão. Para a edição de 2022, além de Flamengo e Real Madrid, estão confirmados o Seattle Sounders (EUA), vencedor da Concacaf (Confederação das Américas do Norte, Central e Caribe), e o Widad Casablanca (Marrocos), ganhador na África. Também disputam a taça os vencedores continentais de Ásia e Oceania, além do atual campeão nacional do país-sede.