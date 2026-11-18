Remo x Chapecoense: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Remo e Chapecoense entram em campo nesta quarta-feira (18), às 20h (de Brasília), no Estádio Evandro Almeida, em Belém, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.
O Remo tem 29 pontos e ocupa o 19º lugar, dentro da zona de rebaixamento. O resultado mais recente foi uma derrota por 6 a 1 para o Palmeiras. O desempenho recente soma uma vitória, dois empates e duas derrotas em cinco partidas.
Pelo lado visitante, a Chapecoense aparece na 20ª colocação, com 21 pontos somados em 34 partidas, dentro da zona de rebaixamento. A equipe vem de uma derrota por 2 a 0 para o Vasco. Nas últimas cinco rodadas, o retrospecto é de uma vitória e quatro derrotas.
Quando se encontraram pela última vez, em 17/05/2026, o Remo venceu por 3 a 2.
Onde assistir Remo x Chapecoense ao vivo
Remo x Chapecoense passa ao vivo em Premiere (pay-per-view) e Globoplay (streaming).
Horário e local de Remo x Chapecoense
A bola rola às 20h (de Brasília) nesta quarta-feira (18), 18/11/2026, no Estádio Evandro Almeida, em Belém.
Escalações de Remo x Chapecoense
As escalações oficiais de Remo e Chapecoense costumam ser divulgadas cerca de uma hora antes do pontapé inicial.
Ficha do jogo
- Competição: Campeonato Brasileiro de 2026 (35ª rodada)
- Data e horário: 18/11/2026, às 20h (de Brasília)
- Local: Estádio Evandro Almeida, em Belém
- Arbitragem: A. Gomes Stefano
- Transmissão: Premiere (pay-per-view) e Globoplay (streaming)
Matéria produzida automaticamente com dados da partida.
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