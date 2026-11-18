O Remo, 19º colocado, recebe a Chapecoense, que ocupa a 20ª posição

Remo e Chapecoense entram em campo nesta quarta-feira (18), às 20h (de Brasília), no Estádio Evandro Almeida, em Belém, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

O Remo tem 29 pontos e ocupa o 19º lugar, dentro da zona de rebaixamento. O resultado mais recente foi uma derrota por 6 a 1 para o Palmeiras. O desempenho recente soma uma vitória, dois empates e duas derrotas em cinco partidas.

Pelo lado visitante, a Chapecoense aparece na 20ª colocação, com 21 pontos somados em 34 partidas, dentro da zona de rebaixamento. A equipe vem de uma derrota por 2 a 0 para o Vasco. Nas últimas cinco rodadas, o retrospecto é de uma vitória e quatro derrotas.

Quando se encontraram pela última vez, em 17/05/2026, o Remo venceu por 3 a 2.

Onde assistir Remo x Chapecoense ao vivo

Remo x Chapecoense passa ao vivo em Premiere (pay-per-view) e Globoplay (streaming).

Horário e local de Remo x Chapecoense

A bola rola às 20h (de Brasília) nesta quarta-feira (18), 18/11/2026, no Estádio Evandro Almeida, em Belém.

Escalações de Remo x Chapecoense

As escalações oficiais de Remo e Chapecoense costumam ser divulgadas cerca de uma hora antes do pontapé inicial.

Ficha do jogo

Competição: Campeonato Brasileiro de 2026 (35ª rodada)

Campeonato Brasileiro de 2026 (35ª rodada) Data e horário: 18/11/2026, às 20h (de Brasília)

18/11/2026, às 20h (de Brasília) Local: Estádio Evandro Almeida, em Belém

Estádio Evandro Almeida, em Belém Arbitragem: A. Gomes Stefano

A. Gomes Stefano Transmissão: Premiere (pay-per-view) e Globoplay (streaming)

Matéria produzida automaticamente com dados da partida.