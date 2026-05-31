Remo x São Paulo: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Remo e São Paulo se enfrentam neste domingo (31), às 20h30, no Mangueirão, em partida válida pela 18ª rodada do Brasileirão.

O Remo joga em casa buscando sair da zona de rebaixamento, enquanto o São Paulo tenta acabar com uma sequência ruim de resultados.

Onde assistir Remo x São Pauo ao vivo

A partida será transmitida pela Jovem Pan no rádio e no Youtube. Com imagens, o jogo será transmitido no Premiere.