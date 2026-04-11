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Remo x Vasco: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Remo e Vasco da Gama se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro neste sábado (11), às 16h30, no Estádio Mangueirão

  • Por Jovem Pan
  • 11/04/2026 08h25
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THIAGO RIBEIRO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Puma do Vasco O duelo coloca frente a frente duas equipes em busca de recuperação na competição.

Remo e Vasco da Gama se enfrentam neste sábado, dia 11, às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Mangueirão, em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir Remo x Vasco ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela TV Globo (TV aberta) e Premiere (pay-per-view).

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