Remo x Vasco: onde assistir ao vivo, horário e transmissão
Remo e Vasco da Gama se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro neste sábado (11), às 16h30, no Estádio Mangueirão
THIAGO RIBEIRO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDOO duelo coloca frente a frente duas equipes em busca de recuperação na competição.
Remo e Vasco da Gama se enfrentam neste sábado, dia 11, às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Mangueirão, em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir Remo x Vasco ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pela TV Globo (TV aberta) e Premiere (pay-per-view).
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