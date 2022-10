Renata Fan pede desculpas à torcida do Corinthians, mas diz que recebeu julgamentos injustos: ‘Devo ser respeitada’

Após chamar corintianos de ‘maloqueiros’, apresentadora da TV Bandeirantes afirmou não ser ‘preconceituosa’

Reprodução/TV Bandeirantes Renata Fan pediu desculpas à torcida do Corinthians durante o programa 'Jogo Aberto'



Renata Fan abriu o “Jogo Aberto” desta sexta-feira, 21, se pronunciando a respeito da polêmica fala sobre os torcedores do Corinthians. Na última edição do programa da TV Bandeirantes, a apresentadora disse que Chico Garcia, seu colega de profissão, não “combinava” com a torcida corintiana porque era um cara “estudado” e não tinha o perfil de “maloqueiro”. Hoje, no entanto, a jornalista pediu desculpas e justificou o comentário dizendo que é uma torcedora “maluca, fanática e maloqueira” dentro do estádio, enquanto Chico é mais tranquilo e sossegado. “A gente tem essa veia aqui no programa de falar sério e trazer notícias. Mas a brincadeira também existe. Só que nem sempre as pessoas interpretam aquilo que é dito da maneira como nós gostaríamos que fosse interpretado”, começou Renata. “Nunca quis falar de classe social, de diferenciação. Sabe por quê? Quando você entra no estádio você não tem idade, você não tem sexo masculino ou feminino, você não tem profissão. No estádio, torcedor é igual”, continuou. “Se alguém se ofendeu, se alguém acha que eu passei do limite, se alguém acha que eu fiz uma coisa tão grave assim, eu peço desculpas, eu me retrato, porque não é a minha realidade. Eu sou uma torcedora que respeito não só a torcida do Timão, mas todas as torcidas”, completou.

Através das redes sociais, o Corinthians defendeu sua torcida e chamou as declarações de Renata Fan de “preconceituosas”. Na Web, muitos corintianos também se mostraram incomodados com a fala da profissional da TV Bandeirantes. Apesar disso, a jornalista se defendeu e disse que merece ser respeitada. “Não vou aceitar que pessoas me chamem de preconceituosa. Eu sou uma pessoa que pra vencer nessa carreira, usando salto alto, vestido, maquiagem, pintando as unhas, cabelo comprido, sendo feminina… Então, eu sei que devo respeitar meu público, mas também devo ser respeitada”, comentou Renata, finalizando o discurso dizendo que recebeu julgamentos injustos. “Pra você, que me mandou ontem ódio, rancor, eu te devolvo com benevolência e amor. Que você não passe pelo que passei e que você não seja julgado injustamente”, encerrou.