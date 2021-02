Brasileirão: São Paulo faz 2 a 1 no Grêmio e vence a primeira partida do ano

Diego Souza abriu o marcador na Arena, mas Tchê Tchê e Luciano viraram o jogo para o Tricolor Paulista

ELTON SILVEIRA/W9 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Tchê Tchê marcou um dos gols do São Paulo na partida



Em jogo bem equilibrado na Arena do Grêmio, o São Paulo mostrou sua força e venceu de virada o Tricolor Gaúcho por 2 a 1. Essa foi a primeira vitória da equipe são paulina no ano de 2021, até então tinham sido 4 derrotas e 3 empates. O resultado mantém o São Paulo em 4º lugar e ainda com chances de conquistar o título do Campeonato Brasileiro. Para isso, o time precisaria vencer os jogos restantes, contra Botafogo, Palmeiras e Flamengo; torcer pelo empate entre Flamengo e Inter; e também torcer para que o Corinthians derrote o Inter na última rodada. Já o Grêmio cai para 7º na tabela. No campo quem abriu o placar foram os donos da casa com Diego Souza, aos 33 minutos após falha de marcação do Tricolor Paulista.

Na volta do intervalo, o São Paulo mostrou sua força e empatou aos 63 minutos com Tchê Tchê, que aproveitou sobra no chute de Luciano e empurrou para o fundo das redes. Cinco minutos depois foi a vez de Luciano marcar o seu. O atacante fez bela jogada, chutou e a bola desviou em Rodrigues, matando o goleiro Vanderlei na defesa. Aos 81 minutos, Daniel Alves ainda acertou a trave. Nos minutos finais, o Grêmio foi para cima, mas não conseguiu igualar o marcador. Pinares ainda foi expulso nos acréscimos.

Para se manter vivo na disputa pelo título, o São Paulo precisa vencer o jogo da próxima sexta-feira, 19, contra o Palmeiras. A partida é válida pela 34ª rodada e que foi adiada por causa do Mundial de Clubes. O Grêmio volta a entrar em campo somente no próximo final de semana, quando enfrenta o Athletico-PR, no domingo, 21, às 18h15 (horário de Brasília).