Após áudios vazados, Flamengo anuncia demissão de Rogério Ceni

Anúncio aconteceu na madrugada deste sábado, 10, em publicação nas redes sociais; equipe será comandada por Maurício Souza no jogo contra a Chapecoense

O ex-goleiro Rogério Ceni não é mais treinador do Flamengo. Em publicação nas redes sociais na madrugada deste sábado, 10, a equipe confirmou a demissão. “O Clube de Regatas do Flamengo informa que não continuará com Rogério Ceni à frente do time principal. O Clube agradece pelos serviços prestados e deseja sucesso nos próximos desafios”, disse em mensagem no Twitter. O desligamento de Ceni acontece após o polêmico vazamento de áudios de Roberto Drummond, analista de mercado do Centro de Inteligência e Mercado (CIM) do clube, que chegou a dizer que o treinador é “mau-caráter e babaca”. “A gente vai sangrar em uma competição, tomara que não seja a Libertadores, para tirar ele. Ou perder para a Chapecoense no fim de semana, o que é improvável, mas poderia ser. Cara, ele é uma pessoa ruim. Não tem outra definição. É uma pessoa ruim”, disse o agora ex-funcionário na gravação. Segundo comunicado do Flamengo, no jogo contra a Chapecoense neste domingo, a equipe será comandada por Maurício Souza.