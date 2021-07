Renato Gaúcho minimiza má atuação do Flamengo: ‘O mais importante foi a vitória’

O treinador relacionou o desempenho aquém do esperado com os desfalques – o zagueiro Rodrigo Caio, o volante Willian Arão, o meia Diego e o atacante Bruno Henrique não puderam jogar

Renato Gaúcho estreou no comando do Flamengo com uma vitória suada por 1 a 0 sobre o Defensa Y Justicia, na Argentina, na noite da última quarta-feira, 14, em partida válida pela rodada de ida das oitavas de final da Copa Libertadores da América. Apesar do resultado, o Rubro-Negro sofreu com as investidas dos argentinos e não teve o controle do jogo em nenhum momento. Em entrevista coletiva, o técnico reconheceu a má atuação, mas minimizou o desempenho do time carioca e valorizou o resultado obtido fora de casa – na semana que vem, em território brasileiro, a equipe depende de apenas um empate para avançar às quartas de final da principal competição do continente.

“Não me incomodo com isso. O mais importante foi a vitória. Não adianta praticar futebol bonito e perder a partida. Nas próximas partidas provavelmente vai ser isso, uma equipe bastante desfalcada, que jogou com muita raça. O entrosamento não é o mesmo, a equipe principal já tem entrosamento necessário, que é muito bom, mas havia dificuldades”, disse Renato Gaúcho. “Sabia que iríamos encontrar dificuldades, mas não é fácil ganhar fora de casa na Libertadores. É sempre um jogo complicado, difícil, independente do resultado. Prevaleceu a vontade, concordo que o Flamengo não esteve tão bem, mas o mais importante foi a vitória. Temos mais 90 minutos para jogar no Brasil e carimbar a passagem para a próxima fase”, completou.

Renato relacionou o desempenho aquém do esperado com os desfalques – o zagueiro Rodrigo Caio, o volante Willian Arão, o meia Diego e o atacante Bruno Henrique não puderam jogar. “Faltava ritmo de jogo para eles, e entrosamento para a nossa equipe. Thiago (Maia) e João (Gomes) jogaram pela primeira vez juntos. O importante é observar o que acontece. Se fizer a pergunta ao nosso torcedor se ele gostaria de ver o Flamengo jogando bem e não ter ganho o jogo, pode ter certeza que a opinião dele é a mesma que a minha: importante é que vencemos e demos um passo importante. O torcedor pode ficar tranquilo. Eu conheço muito bem o Flamengo. Quando todo mundo estiver à disposição e tivermos tempo para treinar, o grupo vai estar muito mais forte”, finalizou o técnico.

