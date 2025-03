Renato Paiva é apresentado com técnico do Botafogo: ‘Enorme orgulho e satisfação’

Cerimônia ocorreu no Estádio Nilton Santos, onde esteve acompanhado de John Textor, proprietário da SAF; português assinou contrato até 2026

Reprodução/Instagram/@botafogo/ 📸 Vítor Silva/BFR Renato Paiva assina com Botafogo até 2026



Renato Paiva, um técnico português de 54 anos, foi oficialmente apresentado como o novo comandante do Botafogo, com contrato até 2026. A cerimônia ocorreu no Estádio Nilton Santos, onde esteve acompanhado de John Textor, proprietário da SAF. Paiva chega ao clube após um período de 55 dias sem um treinador definido e traz consigo uma bagagem de experiências em equipes como Bahia e Toluca. Durante a apresentação, Paiva destacou a relevância da posse de bola, a recuperação rápida da equipe e o desenvolvimento individual dos atletas como pilares de sua filosofia de trabalho. Ele acredita que esses aspectos são fundamentais para o sucesso do time e pretende implementá-los imediatamente. “É com enorme orgulho e satisfação que chego a este gigante do futebol mundial. Recusei alguns convites porque não eram projetos. Aceitei o convite do Botafogo porque a forma de jogo que a Eagle (holding de Textor) propõe é a cara da metodologia da minha comissão”, disse.

“Foram muitos nomes, falou-se com muita gente, mas o escolhido foi eu. Como a torcida se vê: escolhida. No meio destes nomes todos, disseram que eu fui o mais preparado de todos, e isso deixa muito orgulhoso, consciente da responsabilidade, mas com uma vontade tremenda de começar a trabalhar, de conhecer os meus jogadores”, disse. John Textor, por sua vez, explicou os motivos que levaram à escolha de Paiva para o cargo. O empresário ressaltou a sintonia do novo treinador com a filosofia do Botafogo e sua confiança no potencial dos jovens jogadores do elenco. Essa afinidade foi um fator decisivo na contratação. Paiva já possui um plano para o time e demonstrou um bom conhecimento sobre os jogadores que terá à disposição. Textor também abordou a longa espera pela definição do novo treinador, afirmando que preferiu realizar conversas aprofundadas com diversos candidatos.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA