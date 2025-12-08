Repórteres sofrem agressão e intimidação na última rodada do Brasileiro

Torcedor do Santos deu empurrão na mão de Aline Gomes, da CazéTV, derrubando seu microfone; Nani Chemello, setorista do Internacional em uma rádio, foi abordada agressivamente pelo lateral Bernabei

Reprodução/Caze TV Aline Gomes, repórter da Caze TV, foi agredida por torcedor enquanto cobria movimentação do lado de fora da Vila Belmiro



A última rodada do Campeonato Brasileiro, realizada no domingo (7), terminou marcada por episódios de hostilidade contra jornalistas mulheres que trabalhavam na cobertura dos jogos. Em Porto Alegre e na Baixada Santista, duas repórteres relataram situações de intimidação e agressão enquanto exerciam suas funções.

Durante a comemoração do Internacional após a vitória sobre o RB Bragantino e a confirmação da permanência na Série A, a repórter Nani Chemello, setorista do Colorado na Rádio Inferno, foi alvo de uma atitude hostil do lateral-esquerdo Bernabei. Segundo relato publicado nas redes sociais, o jogador retirou o fone de ouvido da jornalista e gritou repetidamente “Fala agora, fala agora”.

“Não me senti agredida, mas me senti intimidada. Ele não tem o direito de mexer no meu equipamento”, afirmou Nani. A repórter destacou que a postura do argentino contrastou com a de outros jogadores do Inter, que conversaram normalmente com ela durante a comemoração. D’Alessandro, ídolo colorado e atual diretor esportivo do clube, pediu desculpas à jornalista.

Bernabei viveu uma temporada abaixo do esperado e se tornou um dos principais alvos de críticas da torcida. Comprado em definitivo junto ao Celtic, o lateral pode deixar o clube, que deve passar por reformulação para 2026.

Agressão na Vila Belmiro

Na Vila Belmiro, durante o pós-jogo entre Santos e Cruzeiro, a repórter Aline Gomes, da CazéTV, sofreu uma agressão enquanto trabalhava nos arredores do estádio. Ela relatava ao vivo uma confusão envolvendo torcedores quando um homem não identificado passou correndo e deu um empurrão violento no microfone que segurava, movimento que a fez ferir a orelha. O cinegrafista da equipe também machucou a mão ao tentar proteger a câmera.

Aline classificou a situação como covarde: “Foi uma agressão forte, nunca passei por isso. Foi chocante e tive uma crise de ansiedade depois”. O Santos pediu acesso às imagens para tentar identificar o agressor, e a CazéTV afirmou estar prestando apoio à jornalista.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Imagens do momento circularam nas redes sociais e geraram repúdio imediato de narradores e apresentadores da própria transmissão. “É um absurdo presenciarmos tamanho desrespeito”, publicou o perfil oficial da emissora.