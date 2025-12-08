Jovem Pan > Esportes > Futebol > Santos > Repórteres sofrem agressão e intimidação na última rodada do Brasileiro

Repórteres sofrem agressão e intimidação na última rodada do Brasileiro

Torcedor do Santos deu empurrão na mão de Aline Gomes, da CazéTV, derrubando seu microfone; Nani Chemello, setorista do Internacional em uma rádio, foi abordada agressivamente pelo lateral Bernabei

  • Por Jovem Pan
  • 08/12/2025 14h07
  • BlueSky
Reprodução/Caze TV Aline Gomes, repórter da Caze TV, foi agredida por torcedor enquanto cobria movimentação do lado de fora da Vila Belmiro Aline Gomes, repórter da Caze TV, foi agredida por torcedor enquanto cobria movimentação do lado de fora da Vila Belmiro

A última rodada do Campeonato Brasileiro, realizada no domingo (7), terminou marcada por episódios de hostilidade contra jornalistas mulheres que trabalhavam na cobertura dos jogos. Em Porto Alegre e na Baixada Santista, duas repórteres relataram situações de intimidação e agressão enquanto exerciam suas funções.

Durante a comemoração do Internacional após a vitória sobre o RB Bragantino e a confirmação da permanência na Série A, a repórter Nani Chemello, setorista do Colorado na Rádio Inferno, foi alvo de uma atitude hostil do lateral-esquerdo Bernabei. Segundo relato publicado nas redes sociais, o jogador retirou o fone de ouvido da jornalista e gritou repetidamente “Fala agora, fala agora”.

“Não me senti agredida, mas me senti intimidada. Ele não tem o direito de mexer no meu equipamento”, afirmou Nani. A repórter destacou que a postura do argentino contrastou com a de outros jogadores do Inter, que conversaram normalmente com ela durante a comemoração. D’Alessandro, ídolo colorado e atual diretor esportivo do clube, pediu desculpas à jornalista.

Bernabei viveu uma temporada abaixo do esperado e se tornou um dos principais alvos de críticas da torcida. Comprado em definitivo junto ao Celtic, o lateral pode deixar o clube, que deve passar por reformulação para 2026.

Agressão na Vila Belmiro

Na Vila Belmiro, durante o pós-jogo entre Santos e Cruzeiro, a repórter Aline Gomes, da CazéTV, sofreu uma agressão enquanto trabalhava nos arredores do estádio. Ela relatava ao vivo uma confusão envolvendo torcedores quando um homem não identificado passou correndo e deu um empurrão violento no microfone que segurava, movimento que a fez ferir a orelha. O cinegrafista da equipe também machucou a mão ao tentar proteger a câmera.

Aline classificou a situação como covarde: “Foi uma agressão forte, nunca passei por isso. Foi chocante e tive uma crise de ansiedade depois”. O Santos pediu acesso às imagens para tentar identificar o agressor, e a CazéTV afirmou estar prestando apoio à jornalista.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

Imagens do momento circularam nas redes sociais e geraram repúdio imediato de narradores e apresentadores da própria transmissão. “É um absurdo presenciarmos tamanho desrespeito”, publicou o perfil oficial da emissora.

Leia também

Éder Militão sofre lesão e desfalcará Real Madrid por 4 meses
Internacional se salva na última rodada; Fortaleza e Ceará caem

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >