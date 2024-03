Revelada nova camisa da seleção brasileira

Nike apresentou novo modelo em suas redes sociais; estreia do uniforme será em amistoso no próximo sábado, 23

A seleção brasileira de futebol teve a camisa renovada nesta segunda-feira, 18. A Nike divulgou as imagens do novo modelo, que tem estreia prevista para o próximo sábado, 23, no amistoso entre Brasil e Inglaterra, em Wembley. Além da nova camisa, também será o primeiro jogo com o treinador Dorival Junior no comando do time. No novo visual, o escudo da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) volta ao centro, após 20 anos sendo posicionado à esquerda. Dentro da gola, a inscrição passa a ser “Brasil para Todos”. Segundo a Nike, o design do novo uniforme incorpora elementos da cultura brasileira. Na parte frontal, ondas estampadas fazem referência às praias do país. As camisas são 100% de poliéster reciclado de garrafas plásticas, combinando modernidade e apoio à redução da emissão de carbono na atmosfera.

A nova camisa estará disponível para venda no mercado brasileiro a partir de 27 de março. Depois do amistoso com a Inglaterra, a seleção viaja a Madri e enfrenta a Espanha.