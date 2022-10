Tite se revolta com revista que classificou Pelé como 4º melhor da história: ‘Nível de inteligência baixo’

O treinador afirmou que a análise foi ‘rasa’ e disse que não faz sentido o Rei do Futebol ficar atrás de Lionel Messi, Diego Armando Maradona e Cristiano Ronaldo

O técnico Tite, da seleção brasileira, ficou revoltado com a revista “FourFourTwo”, que elaborou uma lista dos melhores jogadores de todos os tempos e colocou Pelé apenas na quarta posição. Em entrevista ao programa “Arena SBT”, na noite da segunda-feira passada, 10, o treinador afirmou que a análise do veículo de comunicação britânico foi “rasa” e disse que não faz sentido o Rei do Futebol ficar atrás de Lionel Messi, Diego Armando Maradona e Cristiano Ronaldo. “É um absurdo. Qualquer observação desse tipo não tem uma análise histórica. Não analisou toda excepcionalidade mental, física, técnica… É só olhar os vídeos. O Pelé é incomparável. Qualquer comparação que se faça a Pelé é de um nível de inteligência muito baixo, muito raso”, disparou o comandante da Amarelinha. Na lista, Ronaldo Fenômeno aparece no décimo lugar. O Brasil ainda teve 15 jogadores lembrados no ranking, sendo eles: Zico (14º), Garrincha (15º), Romário (18º), Carlos Alberto (25º), Ronaldinho Gaúcho (26º), Carlos Alberto (25º), Socrates (29º), Didi (46º), Rivellino (47º), Nilton Santos (50º), Jairzinho (53º), Dani Alves (73º), Cafu (76º), Roberto Carlos (90º), Djalma Santos (95º) e Kaká (98º).

