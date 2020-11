Richarlison desabafa após morte de homem negro no Carrefour: ‘Não temos saída’

O atacante da seleção brasileira também lembrou de outros casos de violência contra afrodescendentes; veja

@lucasfigfoto / CBF Richarlison é atacante da seleção brasileira



O atacante Richarlison, do Everton (Inglaterra), utilizou as redes sociais para fazer um desabafo a respeito do caso envolvendo João Alberto Silveira Freitas, homem negro que foi morto em um supermercado Carrefour em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Por meio do Twitter, o jogador da seleção brasileira lamentou o ocorrido na véspera do Dia da Consciência Negra e alertou para o racismo estrutural presente na sociedade, recordando de outros incidentes parecidos. “Parece que a gente não tem saída… Nem no dia da Consciência Negra. Aliás, que consciência? Mataram um homem negro espancado na frente das câmeras. Bateram e filmaram. A violência e o ódio perderam de vez o pudor e a vergonha. George Floyd, João Pedro, Evaldo Santos foram em vão?”, escreveu o jovem atleta.

De acordo com informações iniciais, Freitas teria discutido com a caixa do mercado antes de ser conduzido ao estacionamento, localizado no andar inferior, por um segurança e um policial militar temporário, que estava como cliente no supermercado. Ambos agrediram o homem de 40 anos até a morte, sendo presos por suspeita de homicídio doloso.

Richarlison é conhecido por ser engajado em causas sociais. Além de constantemente ajudar a população de Nova Venécia, no Espírito Santo, sua cidade natal, ele também se manifesta contra qualquer tipo de preconceito. O atacante ex-América-MG e Fluminense, recentemente, também cobrou que as autoridades brasileiras tomem alguma providência para restabelecer a energia no estado do Amapá.