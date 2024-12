River Plate busca contratar Leo Fernández, ex-Fluminense, após boa temporada no Peñarol

Meio-campista marcou 19 gols e forneceu 17 assistências em 45 jogos pelo clube uruguaio; seus direitos econômicos pertencem atualmente ao Toluca, do México

Reprodução/Instagram/@leofernandez.10 Leo Fernández foi selecionado para a equipe da Libertadores de 2024



O River Plate manifestou interesse na contratação do meio-campista Leo Fernández, que anteriormente atuou pelo Fluminense, segundo o jornal Olé, da Argentina. O jogador teve uma passagem destacada pelo Peñarol na última temporada. Durante seu tempo no Fluminense, ele participou de 20 partidas, anotando um gol e contribuindo com uma assistência, além de ter sido campeão da Libertadores em 2023, embora não tenha sido convocado para o Mundial de Clubes. Atualmente, os direitos econômicos de Leo Fernández pertencem ao Toluca, clube mexicano que o avalia em aproximadamente sete milhões de dólares, o que equivale a cerca de R$ 43 milhões.

O desempenho do atleta no Peñarol, onde marcou 19 gols e forneceu 17 assistências em 45 jogos, chamou a atenção do River Plate, que busca reforçar seu elenco. Além de suas contribuições em campo, Leo Fernández foi selecionado para a equipe da Libertadores de 2024, representando o Peñarol.

