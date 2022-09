Presidente da CBF vai ao Vaticano e entrega camisas da seleção brasileira para Papa Francisco

Ednaldo Rodrigues participará do encerramento da Cúpula Internacional do Esporte, uma iniciativa que visa discutir o esporte como ferramenta de desenvolvimento das pessoas em todo o mundo

Divulgação/CBF Presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues cumprimenta Papa Francisco em visita ao Vaticano



Presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o baiano Ednaldo Rodrigues se encontrou com o Papa Francisco na manhã desta sexta-feira, 30. Em visita ao Vaticano, o mandatário cumprimentou e deu duas camisas da seleção brasileira para o pontífice. Além disso, o cartola recebeu do líder ad Igreja Católica a “Declaração do Esporte para Todos”, documento cujo compromisso é incentivar a integração da sociedade por meio do esporte. Ednaldo ainda participará do encerramento da Cúpula Internacional do Esporte, uma iniciativa do Vaticano que visa discutir o esporte como ferramenta de desenvolvimento das pessoas em todo o mundo. “Quero parabenizar a iniciativa do Papa Francisco e do Vaticano para esse olhar no esporte como fator de transformação. Estamos em uma cruzada contra o racismo, a violência e todo tipo de discriminação, para que o futebol seja instrumento de uma cultura de paz na sociedade. Na CBF, também trabalhamos para que seja um vetor decisivo para inclusão de todos, com competições de pessoas com deficiência, indígenas e diversos setores muitas vezes marginalizados. A Declaração do Esporte para Todos vai nos dar ainda mais força para seguir nesta jornada. É fundamental que entidades esportivas, atletas e torcedores sejam chamados à responsabilidade para fazer a sua parte”, destacou o presidente da CBF.