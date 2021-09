Róger Guedes marca na estreia, mas Corinthians empata com o Juventude

Equipe gaúcha marcou no primeiro tempo com o atacante Ricardo Bueno, mas o estreante da noite igualou o placar

BETO MILLER/AM PRESS & IMAGES/ESTADÃO CONTEÚDO Atacante marcou seu primeiro gol pelo Corinthians logo na estreia



Uma das principais contratações do Corinthians para o resto da temporada, o atacante Róger Guedes estreou pela equipe da Zona Leste de São Paulo nesta terça-feira, 7, em partida contra o Juventude disputada na Neo Química Arena. O jogo foi válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, a última do primeiro turno do torneio. E logo na estreia, o atacante mostrou a que veio, marcando o gol que garantiu o empate para o Corinthians. Cobrando falta próxima à grande área, Guedes marcou aos 40 minutos do segundo tempo, igualando o marcador. O gol do Juventude foi marcado pelo atacante Ricardo Bueno, ainda no primeiro tempo da partida. Com o resultado, o Corinthians segue na 6ª posição da tabela, com 28 pontos, enquanto o Juventude na 13ª posição, com 23 pontos conquistados. Na próxima rodada, o time de Róger Guedes visita o Atlético-GO, enquanto o Juventude recebe o Cuiabá.