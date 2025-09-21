Roger Machado é demitido do Internacional após derrota de virada no Gre-Nal

Nota oficial do Internacional confirmou o desligamento do treinador e de sua comissão técnica, incluindo os auxiliares Roberto Ribas e Adaílton Bolzan, o preparador físico Paulo Paixão e o analista de desempenho Guilherme Marques

Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional Roger Machado, de 50 anos, chegou ao Colorado em julho do ano passado e tinha contrato até o fim da temporada



O técnico Roger Machado não é mais o comandante do Internacional. A decisão foi anunciada pelo clube na noite deste domingo (21), após a derrota de virada para o Grêmio, por 3 a 2, no clássico Gre-Nal, válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A nota oficial do Internacional confirmou o desligamento do treinador e de sua comissão técnica, incluindo os auxiliares Roberto Ribas e Adaílton Bolzan, o preparador físico Paulo Paixão e o analista de desempenho Guilherme Marques.

Roger Machado, de 50 anos, chegou ao Colorado em julho do ano passado e tinha contrato até o fim da temporada. Sob seu comando, o time disputou 73 jogos, com um retrospecto de 34 vitórias, 20 empates e 19 derrotas. A atual 13ª posição no Brasileirão, com 27 pontos, e o revés no clássico regional foram fatores determinantes para a decisão da diretoria.

Em nota, o clube agradeceu os serviços prestados, “em especial pela conquista invicta do Campeonato Gaúcho de 2025”, e desejou sucesso aos profissionais em suas carreiras. O presidente Alessandro Barcellos foi quem atendeu a imprensa após a partida, confirmando a “decisão conjunta no desligamento da comissão técnica”. Barcellos afirmou que o clube iniciará imediatamente a busca por um novo comando técnico, visando afastar o risco de queda no Campeonato Brasileiro.

Apesar da posição incômoda na tabela, a cinco pontos da zona de rebaixamento, Barcellos demonstrou otimismo. “Restam ainda 15 rodadas do Campeonato Brasileiro (o Inter tem um jogo a menos), 45 pontos a serem disputados, e precisamos somar pontos, olhando pra cima, para uma Libertadores, que realmente fica mais distante, mas a gente acredita que é possível”, declarou o dirigente.

