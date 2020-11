Rogério Ceni detona arbitragem após empate do Flamengo com Racing na Libertadores; assista

Para o treinador, juiz interferiu no andamento do jogo e aumentou o volume de jogo da equipe argentina

PISCINA EFE / Marcelo Endelli Rogério Ceni ficou irritado com arbitragem da partida entre Flamengo e Racing



Na noite desta terça-feira, 24, o treinador Rogério Ceni estreou nas oitavas de final da Copa Libertadores no comando do Flamengo. Frente ao Racing, da Argentina, o técnico acompanhou um empate em 1 a 1 com um jogador a menos – Gabigol e Fértoli marcaram, e Thuller foi expulso no final da partida (Nathan também foi expulso, mas não chegou a entrar em campo). As decisões do árbitro, inclusive, foram detonadas por Ceni na entrevista pós-jogo. “A arbitragem foi desastrosa. Eu acho que muito do volume de jogo do Racing foi por conta das faltas próximas da área e que foram levantadas, mas faltas inexplicáveis para quem já jogou. Eu vivo Libertadores desde 1992, eu nunca vi uma arbitragem tão desastrosa quanto essa dando faltas seguidamente com dois pesos e duas medidas”, criticou.

Questionado também sobre o desempenho do setor defensivo, Ceni afirmou que ainda não teve tempo de treino e recuperação, mas que irá melhorar a equipe para a partida de volta, no Maracanã, na próxima semana. “Quando você tem jogadores tão talentosos na frente, você encontra falhas no sistema defensivo. Todo mundo espera que o Flamengo ataque, faça gols. Acho que é um conjunto. Não vou apontar um jogador ou outro, acho que é o sistema. Precisamos de tempo para treinar. Estou aqui há duas semanas e esse já é o quinto jogo, em pouco tempo não tivemos treino, não tivemos recuperação. O que vamos fazer é tentar durante essa semana é melhorar o time”, completou.

Apesar do empate, o Flamengo deixou o estádio El Cilindro esperançoso. O gol marcado fora de casa deixa o time carioca com ligeira vantagem no confronto, por causa do critério de desempate com gol qualificado. Assista abaixo um pouco da entrevista coletiva de Rogério Ceni depois do empate em 1 a 1 na Argentina: