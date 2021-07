Rogério Ceni é detonado por analista do Flamengo em áudio vazado: ‘Ele é mau-caráter e babaca’

Funcionário do Rubro-Negro criticou as indicações de jogadores (o técnico teria pedido cinco atletas do Fortaleza) e disse não saber por que o treinador não foi demitido ainda

Foto: CELSO PUPO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Rogério Ceni observa partida entre Flamengo e Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro



Rogério Ceni vive a pior crise na carreira desde que chegou ao Flamengo. Além de não conseguir fazer o time emplacar neste início de Campeonato Brasileiro e estar “balançando” no cargo, o treinador teve o seu nome envolvido em nova polêmica na tarde desta sexta-feira, 9. Em áudio obtido pelo “GE.com”, Roberto Drummond, analista de mercado do Centro de Inteligência e Mercado (CIM) do clube, detona o ex-goleiro, que é chamado de mau-caráter e babaca. Além disso, o funcionário do Rubro-Negro critica as indicações de jogadores (o técnico teria pedido cinco atletas do Fortaleza) e diz não saber por que o treinador não foi demitido ainda. Ouça o áudio de cerca de três minutos abaixo.

Confira a transcrição do áudio na íntegra:

“Não consigo entender. Estou sendo bem sincero. Achei que ele ia cair ontem (após a derrota para o Atlético-MG), achei que ia cair contra o Fluminense. O cara não cai. Não sei por quê. (…) A gente vai sangrar em uma competição, tomara que não seja a Libertadores, para tirar ele. Ou perder para a Chapecoense no fim de semana, o que é improvável, mas poderia ser. Cara, ele é uma pessoa ruim. Não tem outra definição. É uma pessoa ruim. O cara é perdido, faz merda, critica departamentos. Ele não tem respaldo do pessoal de cima, deixa ele meio perdido aqui. Mas ele está lá há quase um ano já, ele nunca se interessou em sentar com o pessoal da análise de desempenho, que são os caras de tática e tal, para ver quais são os processos, o que que faz.

Ele nunca se interessou em sentar no nosso departamento, virar e falar: ‘gente, estou precisando de pessoas, de jogadores, de um cara assim, o que vocês tem? Me ajudem’. Ele só chega para a gente e fala assim: “Eu quero um jogador do Fortaleza’. A gente vira e fala que tem um melhor. Ele já pediu cinco, se não me engano. Até hoje um ele força a barra. Vem toda hora puxar assunto dessa merda de jogador dele. ‘Ah, vocês viram?’ Um que ele pediu já está no Ceará, outro no Cuiabá. Por, cara, não tem como trabalhar com o cara. Ele é muito ruim. Ele é muito mau-caráter. Tudo aquilo que aconteceu no Cruzeiro deve ter sido o contrário. Os caras devem ter fodido com ele porque ele fodia com os caras. Totalmente arrogante, totalmente babaca. Você vê pelas entrevistas dele. Tudo ele está certo e está todo mundo errado. Ele acha todos os erros na partida e não dá uma solução. Cara, é decepcionante. Quanto mais tempo ficar, mais tempo a gente vai sangrar. Porque é ruim.

Ele é tão ruim que ele trouxe dois auxiliares. Um auxiliar, quando ele teve Covid, ele não quis deixar ir para campo, porque o cara é ruim, só sabe montar campo. Ele teve que chamar o cara do sub-20 para ser auxiliar dele, de tão ruim que os caras que ele pegou trouxe. Esse francês é nojento de ruim. Gente boa para caralh* esse é gente boa, mas é muito ruim. Está perdido. Enquanto ele continuar lá a gente está perdido.”