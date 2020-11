Rogério Ceni fala em repetir estilo de Jorge Jesus no Flamengo: ‘O mais ofensivo possível’

Em apresentação, o ‘Mito’ também falou como pretende arrumar o sistema defensivo; confira

Reprodução/Flamengo Rogério Ceni é o novo técnico do Flamengo



Rogério Ceni foi apresentado como novo treinador do Flamengo na tarde desta terça-feira, 10. Em entrevista coletiva, o “Mito” afirmou que pretende, sim, aproveitar algumas caraterísticas da filosofia implantada por Jorge Jesus no time carioca na temporada passada. De acordo com o técnico, suas ideias se assemelham com a do português. “[Vamos utilizar] Tudo que for positivo. Eu gosto do estilo. A marcação alta, intensidade. Depende bastante da questão física. Vamos utilizar boa parte disso”, disse.

“Mais ofensivo possível. Fiquei muito tempo no gol. Quero ficar o mais longe possível. De acordo com a qualidade técnica, o Flamengo gosta da bola. Sempre tentar o gol. O importante é o gol. A favor. Gosto de jogar com o máximo de atacantes possível, com velocidade, habilidade. Essa é a área que mais gosto de mexer”, complementou Ceni, que revelou que ficará hospedado no Ninho do Urubu por período indeterminado para conhecer mais as instalações do clube e as categorias de base do Rubro-Negro carioca.

Ceni também foi questionado sobre como pretende melhorar o sistema defensivo do Flamengo, uma das principais críticas da torcida quanto ao trabalho do antecessor Domènec Torrent. Para o treinador, não existe somente um culpado para as falhas apresentadas nos últimos jogos, mas, sim, uma falha coletiva. “Só amanhã que vamos poder afirmar, mas erros defensivos são frutos de erros de sistema de jogo. Quando se tem um número elevado de gols sofridos, temos que tentar ajustar, com a ajuda de todos. São eles que vão resolver. O atleta é o mais importante. Nós buscamos soluções. Garanto que não é problema de apenas uma peça”, declarou.

Falando como treinador do Rubro-Negro pela primeira vez, Rogério Ceni também explicou sua saída do Fortaleza – muitos torcedores se sentiram abandonados após o treinador prometer terminar a temporada no Leão do Pici. O “Mito”, no entanto, afirmou que tem muito carinho pelo clube nordestino, mas que a proposta era irrecusável. “Sou muito agradecido ao Fortaleza. O torcedor fica triste, mas acho que compreende o tamanho do desafio. Difícil recusar o Flamengo pela grandeza, estrutura, jogadores que têm aqui”, justificou.