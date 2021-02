Rogério Ceni não joga a toalha no Brasileiro: ‘O Flamengo vai brigar até o final’

O Rubro-Negro desperdiçou no domingo a oportunidade que tinha de assumir a liderança, mesmo que de forma provisória, do Campeonato Brasileiro ao empatar com o Red Bull Bragantino por 1 a 1

LUCIANO CLAUDINO/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO Rogério Ceni e Gabriel Barbosa durante partida do Flamengo



O Flamengo desperdiçou no domingo a oportunidade que tinha de assumir a liderança, mesmo que de forma provisória, do Campeonato Brasileiro ao empatar com o Red Bull Bragantino por 1 a 1, em Bragança Paulista (SP), pela 35.ª rodada. Com 65 pontos e um jogo a mais, terá agora que secar o líder Internacional, que tem 66 e entra em campo nesta quarta-feira contra o Sport, em Porto Alegre.

Mesmo com apenas três partidas para o final da competição, o técnico Rogério Ceni demonstrou confiança na busca pelo título nacional e afirmou que o Flamengo estará brigando pela taça até o fim. “Nossa estratégia é única aqui: é jogar sempre para vencer, dentro ou fora de casa. A amizade que todos têm aqui dentro, Diego Ribas, Diego Alves, Danilo, nosso preparador físico que estava doente… todos fizeram questão de estar aqui com o intuito de levar o Flamengo ao título. Não podemos abaixar a cabeça”, disse. “O Flamengo é um time que tem condições de chegar ao título brasileiro com todas as dificuldades do ano. Temos que manter o time unido e recuperar os jogadores. Eles precisam descansar e depois voltar ao trabalho diário. Tenho certeza que o Flamengo vai estar brigando na última rodada pelo título nacional”, prosseguiu o treinador.

O próximo compromisso do Flamengo é contra o Corinthians, no domingo, às 16 horas, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 36.ª rodada. Na sequência, no dia 21, o confronto direto também como mandante contra o Internacional, pela penúltima rodada. O último jogo é contra o São Paulo, no estádio do Morumbi, na capital paulista. “Só posso dizer que esse time não desiste do título. Se jogar dessa maneira nos três jogos, temos condições de vencer. O campeonato não acaba hoje. Ficamos chateados, tristes, porque já poderíamos estar na liderança e pressionando o Inter. Dessa maneira, podemos vencer os três jogos. O Inter também tem jogos difíceis”, comentou Ceni. “Tenho certeza de que o Flamengo vai chegar na última rodada, contra o São Paulo, brigando pelo título brasileiro”.

*Com informações do Estadão Conteúdo