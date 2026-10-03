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Roma pode fazer nova investida por Endrick em janeiro, diz site

Portal italiano explica que os dirigentes podem aproveitar o confronto entre clube italiano e Real Madrid, pela Champions League, para tentar o acordo

Estadão Conteúdo

Roma pode fazer nova investida por Endrick em janeiro, diz site
Os moldes do negócio seriam um empréstimo pelo centroavante de 20 anos, assim como ocorreu na última temporada, quando vestiu a camisa do Lyon. Reprodução / Arquivo / AFP

Amargando o banco de reservas neste início de temporada, o atacante Endrick continua na mira de outros clubes europeus. Um deles é a Roma, que já sinalizou interesse pelo jogador na última janela de transferências. Segundo o jornal Gazzetta dello Sport, a equipe da capital italiana vai tentar um acordo com o Real Madrid para levar o jovem em janeiro.

O portal italiano explica que os dirigentes podem aproveitar o confronto entre Roma e Real Madrid, pela Champions League, no dia 14 de outubro, para tentar o acordo. Os moldes do negócio seriam um empréstimo pelo centroavante de 20 anos, assim como ocorreu na última temporada, quando vestiu a camisa do Lyon.

Durante a Copa do Mundo, entre junho e julho deste ano, o clube italiano chegou a fazer sondagens pelo atleta. No entanto, o técnico José Mourinho pediu a permanência do atacante em Madri. Outras equipes se mostraram interessadas pelo brasileiro, incluindo Liverpool e Aston Villa, ambos da Premier League.

Mesmo com a confiança do treinador para permanecer no elenco, Endrick sofreu uma lesão muscular no início da temporada e perdeu espaço. Além disso, o Real Madrid acertou a contratação do espanhol Carlos Espí, que rapidamente se adaptou ao clube e se firmou como reserva imediato de Kylian Mbappé.

Apesar dos poucos minutos em campo pelo time espanhol, o atacante de 20 anos continua entre os preferidos do italiano Carlo Ancelotti. O técnico da seleção brasileira chamou o jogador para os amistosos contra Austrália e Índia. No primeiro confronto contra o país da Oceania, Endrick foi escalado entre os titulares.

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