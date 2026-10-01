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Cristiano Ronaldo pode ser suspenso após abandonar a seleção portuguesa; entenda

Penalidade pode chegar a seis meses

Estadão Conteúdo

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O técnico havia planejado utilizar o atacante por cerca de 30 minutos, mas acabou optando por não realizar a substituição. TOMASZ JASTRZEBOWSKI/DIA ESPORTIVO/ESTADÃO CONTEÚDO

A atitude de Cristiano Ronaldo em deixar a seleção portuguesa, em meio à Data Fifa, após desentendimentos com o treinador Jorge Jesus segue repercutindo e pode gerar uma punição para o astro. Por conta do abandono, o atacante pode sofrer uma suspensão que pode variar entre um e seis meses, além de uma sanção financeira.

Segundo o Regulamento Disciplinar da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), jogadores que deixarem, sem justificativa, a delegação das seleções nacionais podem ser alvo de uma suspensão de um a seis meses, além de uma multa entre cerca de 500 e 1.000 euros.

Cristiano Ronaldo deixou a concentração da Seleção Portuguesa após um desentendimento com Jorge Jesus, treinador da equipe. O episódio teve início depois de o camisa 7 permanecer os 90 minutos no banco na vitória de Portugal por 2 a 1 sobre a Noruega. O técnico havia planejado utilizar o atacante por cerca de 30 minutos, mas acabou optando por não realizar a substituição.

Após a partida, Jorge Jesus explicou que a decisão foi de ordem técnica e que o andamento do jogo alterou seus planos. Na terça-feira, dia 27, insatisfeito com a situação, Cristiano Ronaldo não participou do treinamento com os companheiros e retornou ao hotel, expondo a tensão dentro da seleção portuguesa

Posteriormente, os dois se reuniram e, segundo a imprensa portuguesa, a conversa teve um resultado positivo, indicando que o episódio poderia estar resolvido. A expectativa, porém, durou pouco. Durante a entrevista coletiva antes do duelo contra a Dinamarca, Jesus afirmou que não havia problemas entre os dois e disse que a situação já estava solucionada desde o jantar da noite anterior.

Após a declaração do treinador, no entanto, Cristiano Ronaldo decidiu deixar a concentração e se manifestou por meio das redes sociais. O atacante afirmou que revelaria toda a verdade no momento adequado. Ao fim da mensagem, desejou boa sorte aos companheiros nos dois próximos compromissos da equipe pela Liga das Nações, contra Dinamarca e Noruega.

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