Romário completa uma semana de internação por infecção intestinal; veja estado de saúde do senador

Na última quinta-feira, ex-jogador precisou ser hospitalizado às pressas no Barra D’or, no Rio de Janeiro

Edilson Rodrigues/Agência Senado - 23/08/2022 Romário está internado desde a última quinta-feira, 13



Romário (PL-SP) está completando nesta quinta-feira, 20, uma semana de hospitalização para tratar de uma infecção intestinal. Internado às pressas no Hospital Barra D’or, no Rio de Janeiro, o senador permanece se recuperando do quadro. No último boletim médico, divulgado pelo hospital hoje, as notícias foram ainda mais animadoras. Segundo a nota assinada pelo médico que cuida do ex-jogador, o tetracampeão do mundo com a seleção brasileira “apresenta melhora importante do quadro geral”, mas permanece com “antibioticoterapia intravenosa, em companhia de seus familiares”. Até o momento, não há previsão de alta médica. Este não é o primeiro problema de saúde envolvendo o político de 57 anos. Em 2013, o “Baixinho” fez operação de hérnia de disco. Já no ano de 2021, Romário passou por uma cirurgia de emergência para a retirada da vesícula.