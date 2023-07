Romário recebe alta após ficar 13 dias internado por infecção intestinal 

Ex-jogador já está em casa, onde foi recebido por familiares e amigos nesta quarta-feira

Waldemir Barreto/ Agência Senado Romário recebeu alta médica após ficar 13 dias internado no Rio de Janeiro



O senador Romário (PL-RJ) recebeu alta médica do Hospital Barra D’Or, do Rio de Janeiro, na manhã desta quarta-feira, 26. Internado há 13 dias por um quadro de infecção intestinal, o ex-jogador já está em casa, onde foi recebido por familiares e amigos. “Nada mais valioso que nossa família e nossa saúde. Graças a Papai do Céu, estou em casa, cercado de muito amor. Obrigado a todos pelo carinho e votos de melhoras”, escreveu o Baixinho, nas redes sociais. No dia 13 de julho, o tetracampeão do mundo com a seleção brasileira foi hospitalizado às pressas após se sentir mal, pouco depois de uma reunião. Agora, o ex-atleta deve seguir sua recuperação em casa até retornar às atividades no Senado Federal, na próxima terça-feira, 1º.