Ronaldinho Gaúcho participa de jogo de futsal em cadeia no Paraguai e faz cinco gols; veja fotos

Reprodução/Twitter Brasileiro atuou no time de ex-dirigente do Sportivo Luqueño preso por lavagem de dinheiro



Ronaldinho Gaúcho, preso desde o dia 6 deste mês no Paraguai após ser pego tentando entrar no país com passaporte falso, participou de uma partida de futsal na Agrupación Especializada, presídio de segurança máxima onde está detido, em Assunção.

Segundo informações divulgadas pela ABC TV do Paraguai, o brasileiro atuou no time de Fernando Gonzalez Karjallo, ex-dirigente do Sportivo Luqueño, preso por lavagem de dinheiro. A equipe venceu por 11 a 2, com cinco gols e seis assistências do craque.

Em entrevista à Rádio Ñanduti, o chefe da Agrupación Especializada, Blas Vera, afirmou que Ronaldinho “está menos abatido” e tem saído mais vezes ao pátio da prisão nos últimos dias.

Nas redes sociais, circularam algumas fotos da partida. Confira:

📹#Dinho para el balón con la izquierda, se acomoda y pasa a un compañero, este devuelve la pared para que #Ronaldinho abra a la derecha, el crack ingresa burlando la marca y recibe la pelota para marcar ante un portero ya desparramado. #FiguraDelPartido o crack da camisa #10🇧🇷🙌🏼 pic.twitter.com/XY7e6rJyCf — Santiago Ravidlas (@SantiRavidlasPy) March 14, 2020

Nesta sexta-feira (13), Pedro Mayor, juiz da Câmara de Apelações do Paraguai, negou o terceiro o recurso apresentado pela defesa de Ronaldinho e seu irmão Assis contra a prisão preventiva, decretada há uma semana, por porte de documentos falsos. Segundo Mayor, a defesa da dupla precisa apresentar “garantias suficientes e pertinentes” para que a revisão da prisão seja possível.