Ronaldo admite erros na administração do Cruzeiro e promete 2024 ‘superior e audacioso’

Fenômeno reconheceu falhas na gestão da Raposa, mas afirmou que ‘dias melhores virão’ em carta direcionada aos cruzeirenses

GILSON JUNIO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Ronaldo Nazário é o dono da SAF Cruzeiro



Ronaldo Nazário, dono da SAF do Cruzeiro, divulgou uma carta para os torcedores, na tarde desta sexta-feira, 8. No texto, o “Fenômeno” admitiu ter cometido erros na administração do clube ao longo da temporada – além de ser eliminada nas oitavas de final da Copa do Brasil, a Raposa brigou para não voltar à 2ª Divisão do Campeonato Brasileiro até a penúltima rodada. Apesar disso, o gestor também tentou tratar o ano como um aprendizado e ressaltou as notícias positivas, como a classificação para a Copa Sul-Americana de 2024. “Chegamos ao fim da difícil temporada de 2023 e a minha intenção aqui não é nos eximir de culpa pelos erros cometidos — pelo contrário, reconhecê-los -, mas também jogar luz sobre os muitos passos positivos dados na direção de reerguer um gigante como o Cruzeiro”, escreveu o ex-jogador. “Hoje, com muita alegria, estamos de volta à América! Dois anos atrás isso era inimaginável”, acrescentou.

Ao longo do ano, Ronaldo afirmou que o Cruzeiro estava “saindo da UTI” após amargar três anos na Série B. Agora, porém, o discurso do dono da SAF é outro. Na carta, o gestor prometeu um 2024 “superior e audacioso”, dando a entender que o time poderá competir melhor nas competições. “O fato de que encontramos o Cruzeiro em estado terminal nunca deixará de ser parte da nossa história, porém é tempo de virar a página, deixar o passado pra trás, renovar o nosso compromisso e olhar para frente: o Novo Cruzeiro está em construção e dias muito melhores virão. Com a mesma paixão que abracei o desafio em 2022 e com todos os aprendizados que colhemos em 2023, asseguro que 2024 será, sem dúvida, superior e mais audacioso”, completou. Leia o comunicado na íntegra abaixo.