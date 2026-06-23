Ronaldo nega ter chamado Messi de maior jogador da história

O ex-jogador Ronaldo Fenômeno negou ter afirmado que Lionel Messi é o maior jogador da história do futebol. Em entrevista à Romário TV, o clássico camisa 9 da Seleção Brasileira afirmou que a declaração atribuída a ele surgiu a partir de uma entrevista falsa publicada por um jornal espanhol. Segundo Ronaldo, a suposta fala começou a circular nas redes sociais após a vitória da Argentina sobre a Argélia na primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo, partida em que Messi marcou os três gols da equipe argentina.

“Isso daí tava viralizando na internet após o jogo em que ele fez três gols. Eu também não estava entendendo o que estava acontecendo. Meu diretor de comunicação e sócio, Victor Rios, começou a falar com as pessoas da imprensa para saber de onde tava saindo isso e descobrimos que foi uma entrevista que o Mundo Deportivo, de Barcelona, inventou e distribuiu com uma foto minha e aspas como se eu tivesse falado”, afirmou.

O ex-atacante explicou que sua equipe investigou a origem da declaração após a repercussão do conteúdo. Segundo ele, a publicação utilizou sua imagem e frases atribuídas a ele sem que a entrevista tivesse ocorrido. Apesar de negar ter chamado Messi de maior jogador da história, Ronaldo afirmou que considera o argentino um dos maiores nomes do futebol mundial. Durante a conversa, ele colocou o camisa 10 da Argentina entre os cinco melhores jogadores de todos os tempos.

“O Messi, para mim, é top 5 do mundo, histórico, mundial e para sempre será. Mas tem esses cinco caras que para mim estão ali: Pelé, Maradona, Messi…”, disse Ronaldo.

Durante o bate-papo, Romário sugeriu a inclusão de Ronaldo e de Cristiano Ronaldo na lista. Em resposta, o Fenômeno afirmou que o próprio Romário também poderia figurar entre os maiores da história: “Você (Romário) poderia estar ali facilmente, como centroavante. Quem jogou mais que nós como centroavante? E esses caras não foram centroavantes como nós fomos”, declarou.