Ronaldo responde questionamentos sobre saída de Fabio: ‘Cruzeiro é maior do que qualquer atleta’

Fenômeno citou as dívidas do clube como um dos empecilhos para oferecer uma melhor proposta para o goleiro, que ficou no time por 17 anos

Reprodução/Twitter/@cruzeiro Ronaldo é dono de 90% da a Sociedade Anônima do Futebol do Cruzeiro



Ronaldo Fenômeno falou pela primeira vez como dono da SAF Cruzeiro e explicou a saída do goleiro Fábio, um dos maiores ídolos da história do clube, que não teve seu contrato renovado pela nova diretoria. Em coletiva de imprensa nesta terça-feira, 11, Ronaldo assegurou que a gestão fez tudo que estava ao seu alcance para manter o atleta no quadro de jogadores do time, mas confessou que as dívidas do clube foram um empecilho. Fenômeno também agradeceu pelos 17 anos de serviços prestados. “Fabio foi e vai ser sempre um ídolo para o Cruzeiro e para torcida cruzeirense. Fizemos um esforço muito grande para oferecer uma proposta decente a ele, respeitando a sua história no clube, sua trajetória. Infelizmente, durante a negociação, houve uma negativa por parte dele, o que também nos pegou de surpresa”, afirmou.

“Todo esforço que a gente podia ter feito para manter o Fábio e oferecer a ele um período para ele se despedir da torcida, despedir da casa que foi sua, foi feito. Uma pena que não chegamos a esse acordo”, lamentou Ronaldo, que lembrou que os desafios do Cruzeiro no momento são maiores. “Temos que virar a página, temos que seguir adiante. Os desafios do clube são gigantes”, apontou. “O Cruzeiro é maior do que qualquer atleta, qualquer nome. O Cruzeiro tem que ser sempre o protagonista. E, na nossa gestão, o que entendemos é que o Cruzeiro tem que gastar somente aquilo que arrecada. Infelizmente o cenário hoje é bem complicado, com receitas dos próximos dois anos antecipadas e, inclusive, já gastas. Nós encontramos um cenário trágico do clube”, finalizou o Fenômeno.