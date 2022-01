São Paulo tem mais sete jogadores com Covid-19; são 11 no total

Thiago Couto, Reinaldo, Nestor, Rafael Silva, Patrick, Danilo Gomes e Calleri testaram positivo para a doença; testes foram realizados durante reapresentação das férias

Reprodução/Twitter/@saopaulofc O meia Patrick, que defendeu o Internacional na temporada passada, é um dos reforços do Tricolor para 2022



O São Paulo começou a pré-temporada com um surto de Covid-19 dentro do time. Nesta terça-feira, 11, o clube confirmou que mais sete jogadores testaram positivo para a doença: Thiago Couto, Reinaldo, Nestor, Rafael Silva, Patrick, Danilo Gomes e Calleri. Os atletas estão sendo assistidos pelo departamento médico e seguirão o protocolo de saúde definido pelo clube. A coleta dos exames foi realizada em sistema drive-thru no Centro de Treinamentos na véspera. Na segunda-feira, 10, o São Paulo já informado que quatro jogadores testaram positivo ainda durante as férias: Volpi, Miranda, Gabriel e Pablo. No total, são 11 atletas infectados pelo coronavírus. O São Paulo estreia na temporada contra o Guarani, pelo Campeonato Paulista, no dia 27 de janeiro às 21h30 (horário de Brasília).