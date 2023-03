Rony faz gol de bicicleta em treino da seleção brasileira; assista

Atacante do Palmeiras foi testado como titular em parte da atividade dessa quinta-feira, 23

Rafael Ribeiro/CBF Rony durante treino da seleção brasileira, no Marrocos



O atacante Rony marcou um gol de bicicleta nesta quinta-feira, 23, durante treino da seleção brasileira, no Marrocos. A pintura saiu no final da atividade comandada pelo técnico Ramon Menezes, aproveitando rebote do goleiro. No Palmeiras, o jogador já fez dois gols de bicicleta no ano passado. Um deles foi feito contra o Cerro Porteño, em duelo da Copa Libertadores, e contra o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro. Nesta quinta, Rony foi testado como titular em parte do treino e pode começar o amistoso da seleção brasileira contra o Marrocos. O jogo acontece neste sábado, às 19 horas (horário de Brasília), em Tânger. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) quis que a seleção jogasse apenas um amistoso nesta Data Fifa, a primeira depois do Mundial do Catar, contra um rival de bom nível que foi a sensação da última Copa. O Marrocos chegou até a semifinal da competição, quando foi eliminado para a França.