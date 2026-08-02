Saiba onde assistir Internacional x Corinthians pela Copa do Brasil

Equipes se enfrentam pelo jogo de ida das oitavas de final da competição

O Internacional recebe o Corinthians neste domingo (02), às 19h30 (de Brasília), no Beira Rio, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

O Colorado, que não faz uma boa temporada, busca abrir uma boa vantagem contra o Corinthians, que terá a vantagem de decidir o duelo jogando em casa na quinta-feira (06). Vindo de um empate contra o Flamengo, o Internacional precisa de um resultado positivo para sair de vez da má fase que vem enfrentando. Uma eliminação na Copa do Brasil complicaria ainda mais o cenário da equipe.

No Corinthians o cenário é um pouco diferente. A equipe paulista não perde a quatro jogos, mas vem de dois empates consecutivos. Além disso, o Timão perdeu dois nomes importantes para o duelo. O atacante Yuri Alberto e o meia Zakaria Labyad se lesionaram na última partida contra o Athletico Paranaense. Como novidades, o treinador Diniz poderá contar com o retorno de Matheus Bidu e Rodrigo Garro.

Onde assistir ao vivo

A partida será transmitida no Amazon Prime Vídeo.